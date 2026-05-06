普拉達(1913)Q1增長正常化︰高毛利韌性助股價見短期底部｜彭偉新

普拉達一直是國際投資者熟悉的奢侈品牌股，集團源自意大利，核心業務為設計、生產及分銷Ready-to-Wear、皮革製品、鞋履及珠寶等產品，旗下擁有Prada、Miu Miu、Church’s、Car Shoe等品牌，並於2025年12月完成收購Versace，進一步擴大品牌組合及市場定位。集團的盈利模式以直營零售為主，零售渠道佔總收入約90%，配合批發及版稅收入。產品結構方面，皮革製品為最大收入來源，其次為成衣及鞋履，整體毛利率長期維持在高水平，反映品牌溢價能力及定價權。



整個奢侈品行業在過去數年經歷疫情後，進入報復式消費高峰，2024年至2025年開始進入增長常態化階段。高基數效應令整體行業增速放緩，中國內地市場雖較2024年跌幅收窄，但仍受宏觀經濟不確定性、匯率波動及地緣政治因素影響。歐洲市場則受旅遊零售未完全恢復拖累，中東更因地緣衝突影響消費氣氛。不過，美洲市場仍展現一定韌性，中國核心客群亦見逐步回穩跡象，行業呈現明顯區域分化。在這種環境下，品牌力強、渠道控制力高及毛利結構穩健的企業，相對更具防守性。

Prada官網圖片

在行業競爭格局中，普拉達定位於高端奢侈品市場，與LVMH、Kering等大型集團同場競逐。相比多品牌巨頭，普拉達規模較小，但勝在品牌形象鮮明、產品設計風格獨特，尤其Miu Miu近年成為市場焦點，成功吸引年輕消費群。2025年，Miu Miu零售銷售按年大升35%，幾近翻倍，成為集團主要增長引擎；相對而言，主品牌Prada零售額僅微跌1%，表現穩健但欠缺爆發力。地區方面，亞太區為最大市場，佔全年約33%，美洲則錄得12%至15%的增長，顯示品牌在不同市場的吸引力存在差異。

至於剛公布的2026年第一季業績，數據反映集團已由高速增長步入正常化階段，但基本盤仍具韌性。季度收入按固定匯率計按年增長3%至14.28億歐元，其中零售收入僅升1%，顯示高基數及宏觀壓力對銷售構成一定影響。分品牌看，Prada主品牌收入按年僅升0.4%，而Miu Miu增長放緩至約2%至2.4%，較過往高雙位數明顯降溫。分地區方面，美洲表現最為突出，零售收入按年升15%，亞太區錄得約5%增長，歐洲則下跌6%，中東更受地緣政治因素拖累大跌22%，反映區域表現分化。盈利能力方面，2025年毛利率達80.3%，維持行業高位，經調整經營利潤率為23.2%；市場預期2026年全年經營利潤率將因Versace全年併表及約9,000萬歐元經營虧損攤薄而降至約19.7%至19.9%。不過，管理層指出3月至4月銷售趨勢較年初改善，若撇除中東影響，整體動能正在回穩，為下半年帶來一定憧憬。

集團的亮點，首先聚焦在於高毛利結構中，2025年毛利率達80.3%，在奢侈品行業屬前列水平，顯示正價銷售比例提升及渠道優化策略見效。其次，Miu Miu雖增速放緩，但仍預測2026年可錄得約9%增長，並計劃新增5至10間門店，支持收入擴張。若其增長屬正常化而非見頂，將有助穩定市場信心。此外，Versace的整合雖短期拖累利潤，但長遠有助強化多品牌平台，提升議價能力與規模效益，2027年起利潤率有望隨整合進展逐步回升。

Miu Miu也是普拉達旗下品牌。（Miu Miu官網）

股價方面，普拉達於去年10月27日升抵52.00港元高位後見頂回落，其後形成一浪低於一浪的走勢，更跌穿去年8月初約40港元的支持位，一度下探至34.52港元才見回穩。不過，在股價持續下跌期間，9天RSI卻出現一底高於一底的底背馳訊號，反映沽壓逐步減弱。近日股價連續兩日轉陽，並重上20天線水平，若能有效突破並站穩其上，技術形態上可視為初步見底。按整個跌浪計算，若以38.2%作為首個反彈目標，已具一定上升空間；若進一步突破，可返回前跌浪的61.8%反彈位約在44.50港元水平。

投資策略方面，普拉達屬於具品牌護城河但面對行業周期波動的股份。短期內，市場仍需觀察下半年銷售回升幅度及Versace整合進展，至於中長線則可關注Miu Miu增長能否維持，以及核心利潤率是否於2027年逐步回升。若股價能確認突破20天線並形成更高低位可在36.50港元買入，34.50港元失守先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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