鋰電設備復甦+固態電池技術升級　成為先導智能的催化劑｜彭偉新

新能源產業鏈當中，鋰電池設備屬於上游關鍵環節，而先導智能（0470）正是全球領先的鋰電池智能裝備供應商之一。集團核心業務涵蓋鋰電池生產設備、光伏設備以及汽車智能供應鏈相關裝備，其中鋰電池設備仍然是收入支柱，2025年佔總收入約65.6%，光伏設備佔約7.8%，汽車智能供應鏈約6.2%，其餘來自物流及電子設備。集團以整線解決方案見稱，能為客戶提供由前段至後段的一站式產線設計與交付服務，客戶基礎包括多家龍頭電池企業，在行業內具備相當技術門檻與品牌優勢。



鋰電池設備行業在2023年至2024年間曾因產能過剩及資本開支放緩而步入低谷，但自2025年下半年開始，情況出現明顯轉變。儲能電池需求爆發，帶動龍頭電池廠重啟擴產計劃，新一輪資本開支周期逐步展開。多家券商指出，2026年行業資本開支仍有延續動力，儲能電池（ESS）成為最重要的增長引擎，部分客戶更反映供應略為偏緊，令設備訂單能見度提高。不過，競爭環境依然激烈，特別是在整線設備市場，愈來愈多廠商聲稱具備整線交付能力，價格壓力未完全消退，企業需憑技術與交付能力保持優勢。

集團在電池設備市場具備約15%至25%的全球市佔率，並率先佈局全固態電池產線設備，屬少數能提供整線方案的供應商之一。管理層預期2026年固態電池設備訂單有望達約人民幣20億元，按年翻倍，而行業對相關設備需求增速或達六至八成。若固態技術逐步商業化，將帶動新產線投資及更高單位資本開支，集團有望受惠。同時，鈉離子電池設備亦被視為新增長點，毛利率或高於傳統鋰電設備，為產品組合帶來優化空間。

先導智能屬少數能提供全固態電池整線方案的供應商之一。（先導智能官網）

回顧2025年全年業績，集團收入按年增長22%至人民幣144億元，淨利潤大升4.5倍至人民幣15.6億元，反映行業自低谷回升後盈利快速修復。全年毛利率為33.3%，雖按年略降1.7個百分點，但第四季毛利率已回升至34.9%，按年及按季均顯著改善，顯示高毛利訂單開始逐步確認。經營現金流方面更錄得人民幣49.6億元淨流入，財務質素明顯轉強。

踏入2026年首季，收入按年增長約19%，淨利潤達人民幣4.05億元，按年升11%。毛利率為33.6%，按年下降0.9個百分點，按季亦輕微回落，主要受低毛利光伏設備收入確認及匯兌虧損影響。不過，經營利潤按年仍升約44%，反映核心電池設備業務盈利能力仍在改善。更關鍵的是訂單數據，首季新訂單達人民幣96億元，按年大增逾60%，另有約人民幣40億元中標項目尚未入賬，管理層預期全年新訂單增長有望高於30%。儲能相關訂單佔比持續上升，並有機會與動力電池訂單各佔一半，訂單結構更趨均衡。

先導智能的儲能相關訂單佔比持續上升，並有機會與動力電池訂單各佔一半。（先導智能官網）

從投資亮點角度看，集團同時具備周期復甦與技術升級雙重主題。一方面，電池資本開支回升帶動訂單反彈，收入與盈利具彈性；另一方面，全固態與鈉離子等新技術帶來中長線成長空間。加上經營現金流顯著改善，資產負債質素優化，為估值重評提供基礎。當然，風險仍然存在，包括設備價格競爭持續、項目交付節奏波動，以及海外拓展進度未如預期等因素，投資者需保持審慎。

至於股價走勢方面，技術圖表顯示股價自低位回升後逐步形成中期上升通道，並多次在主要移動平均線之上整固。成交量在業績公佈及訂單數據發布時明顯放大，反映市場對基本面改善有所回應。若後續季度毛利率按預期回升，加上訂單持續高增長，股價有機會挑戰前期高位。按市場共識來看，目前共有六位分析師持續覆蓋先導智能，目標價介乎56港元至77港元，中位數約為64.20港元，較現價仍有約兩成潛在升幅，反映主流機構對其中線基本面仍持正面看法。技術走勢方面，股份自上市後由46.90港元回落至37.06港元低位，其後展開反彈，不但收復全部失地，更進一步突破前高，按黃金比率1.618倍及2.618倍延伸計算，股價一度升抵61.85港元水平，顯示上升動能並非單純技術性反抽，而是配合基本面改善而推進。若後續訂單及毛利率數據持續兌現，股價仍有機會再次挑戰上述區域。策略上，投資者可考慮待股價回調至20天線附近約53.60港元分段吸納，中線目標可看64港元水平；只要股價穩守52.20港元之上，整體升勢結構未有破壞，暫毋須過早止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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