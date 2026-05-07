聖路易儲銀總裁︰美通脹風險升溫　料現行利率需維持一段時間

美國聖路易斯聯儲銀行總裁Alberto Musalem表示，美國通脹風險已高於就業市場風險，聯儲局可能需要在「一段時間內」維持現行利率水平不變。他同時指出，目前存在減息或加息的合理情景，未來政策走向取決於經濟數據的演變。



他於周三（6日）在出席密西西比銀行家協會活動時，指出聯儲局在就業與通脹兩方面的雙重使命均面臨風險，但其判斷通脹風險已高於就業風險；又表示目前通脹率仍遠高於2%目標，除了關稅及石油價格衝擊外，潛在通脹壓力亦值得關注。他強調，消費者與企業均反映正受高物價及持續上漲的價格影響。

勞動市場方面，他指出自去年出現逐步降溫後已趨於穩定，近期就業增長大致處於均衡水平。雖然關稅及戰爭相關不確定性構成逆風因素，但包括寬鬆金融環境在內的利好因素，目前對經濟的支撐作用仍大於不利影響。

1月12日，工人在正在施工的聯儲局大樓外走過。（Reuters）

稱目前貨幣政策處略微寬鬆水平

Alberto Musalem指出，現時貨幣政策實際處於中性或略微寬鬆的水平。他認為存在多種合理情境，既可能需要聯儲局在一段時間內維持利率穩定，亦可能最終導致減息或加息，又表示﹕「目前存在大量不確定性，靜觀其變、觀察局勢發展至關重要。」

聯儲局致力實現2%通脹目標，他認為這是促進經濟增長及就業的最佳途徑，同時重申，企業因不確定性而減少招聘，亦反映通脹壓力持續存在。