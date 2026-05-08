明尼阿波利斯儲銀警告︰若霍爾木茲海峽長期關閉　下一步或加息

中東衝突已踏入第三個月，局勢仍然反覆。明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利表示，中東衝突加劇利率前景不確定性。他又指出﹕「鑒於伊朗戰爭不確定性，真的不知道未來會怎樣，如果霍爾木茲海峽長期關閉，下一步很可能需要提高利率。」



卡什卡利在早前聯儲局議息會議上，是反對暗示下一步行動可能是減息這一措辭的三位政策制定者之一。他上周發表文章表示，支持維持利率不變決定，但認為應發出信號，表明下一次利率行動可能是減息也可能是加息，這取決於經濟形勢發展。

圖為2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。（Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

卡什卡利表示，投票反對該前瞻性指引，原因是不想發出下一步可能是減息的信號。

自2月底美國和以色列襲擊伊朗以來，霍爾木茲海峽近乎關閉，導致全球能源價格飆升。卡什卡利表示，在通脹連續五年高於聯儲局目標後，對物價走向「非常謹慎」，稱不能讓高通脹成為新常態。

波士頓儲銀總裁﹕不要與下一步是減息表述太近

至於波士頓聯儲銀行總裁科林斯（Susan Collins）認同上周聯儲局議息會議上幾位委員對會後聲明措辭的反對意見；相關措詞暗示，聯儲局最終將恢復減息。

她在接受《彭博》問訪時表示，強烈支持維持利率不變的決定，但傾向於調整聲明措詞，以「不要與那種常被理解為預設下一步行動將是減息的表述靠得太近」。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

達拉斯聯儲銀行總裁洛根（Lorie Logan）、克利夫蘭聯儲銀行總裁哈馬克（Beth Hammack），以及卡什卡利均支持4月29日按兵不動，但反對他們所稱聲明中包含的「寬鬆傾向」。

科林斯在波士頓聯儲總部接受《彭博》訪問時談及一系列議題，她表示，隨着中東衝突引發的能源衝擊推遲聯儲局實現2%通脹目標的進程，她主張在未來利率路徑上採取更「不可知」的立場。

她說，利率「可能會在更長一段時間內維持不變，在更靠後的時間進一步放鬆政策」。不過，在某些情況下，聯儲局也可能必須考慮加息。

科林斯說：「我確實認為，在某些情境下，認真考慮加息將是重要的」，但強調，這並非她的基本預期。

伊３