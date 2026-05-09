突破「上升三角形」利好後市　不忘進場前考量一件事｜聶振邦

承接上回，今日續談「上升三角形」形態，會以股指或個股的兩個或以上的高位連成一線，作為此形態的頂部；再以股指或個股的兩個或以上的低位連成一線，作為此形態的底部。論到頂部，會是「平頂」，所以當兩個或以上的高位連成一線時，這高位要在相若水平。至於底部，誠如上回指出，需要一底高於前一底，令底線是左至右從下而上的斜線。與其他整固形態相近，缺乏耐性的投資者逐漸離場，同時其他投資者視之為「悶市」，所以進場意欲低，相對成交金額或成交量減少。



中興通訊案例參考

倘若遇上「上升三角形」的底線，與水平線產生角度偏小，底線需要較長日子才能與頂線匯聚，意味著「悶市」維持日子偏長，那時成交額或成交量降至低水平後，會見交投淡靜。故此當交投見異動，便會非常顯眼，屆時成功上破頂線後續升機會大，如此情況投資者應把握入市時機。以中興通訊（0763）為例，於2024年2月5日低見13.32元（為2022年10月13日以來最低）後，股價漸見上揚，至3月4日高見18.38元，與2023年11月22日高見18.4元相若，屬於接近兩個半月的阻力位。

中興通訊於2024年2月5日低見13.32元後，股價漸見上揚。（Getty Images）

實戰如何編輔助線

之後再於2024年5月16日高見18.3元，以及6月20日高見18.18元，證明由2023年11月23日計起，長近七個月股價受制於18.4元，可視為「上升三角形」形態的頂線位置。再看底線，自2024年3月4日高見18.38元後股價回落，至4月5日低見14.66元，接著在4月16日、5月31日和6月25日分別低見15.1、16.06和16.52元，一底高於前一底，將她們連成一線，會見左至右從下而上的趨勢。從3月4日至6月25日，這個「上升三角形」形態已歷時超過三個半月。

區間操作並不建議

一般多於一個月已屬歷時較長的整固期，不過有別於「矩形／長方形」形態，區間操作成效漸見欠佳，若於2024年4月5日低見14.66元進場，至5月16日高見18.3元的賬面回報率為24.83%，算是不俗。不過若再於5月31日低見16.06元進場，至6月20日高見18.18元，賬面回報率降至13.2%。故此成交量減少有跡可尋，於3月4日約3,009萬股，至6月20日約998萬股，降至不足1/3。再看6月25日約660萬股，又較約998萬股減逾1/3。可見若遇上「上升三角形」形態，需要高度耐性，放進股份觀察名單為佳。

若遇上「上升三角形」形態，需要高度耐性，應放進股份觀察名單為佳。（Getty Images）

最終在2024年7月9日大升近一成 （17.12升至19元），收市位又較18.4元高出超過3%，當日成交量約3,564萬股，較3月4日約3,009萬股多出近兩成，反映當時成功上破「上升三角形」機會大。問題在於19元進場明顯是「高追」，若於3月4日高見18.38元和4月5日低見14.66元，差距是3.72元作為「潛在升幅」考量，目標價約為22元 （18.38元+3.72元），相距19元不足16%，少於兩成證明應在低於19元考慮進場為佳，理應股價在「頂線」位置18.4元水平行動，實際在9月27日收高於18.4元，升勢才真正展開。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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