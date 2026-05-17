畫大餅上市？　18C背後嘅玄學與金錢遊戲｜刁佬

刁佬好耐冇落筆，但見到而家市場熱到爆炸，一堆新科技公司爭住喺香港上市，簡直似墟市開鑼，人人搶頭香。



其中最值得拎出嚟講，當然係《上市規則》第十八C章——專為「特專科技公司」設立嘅通道。呢章將申請人分兩類：已商業化同未商業化，只要從事以下五大範疇之一就夠：

-新一代資訊技術（雲端、AI、元宇宙）

-先進硬件／軟件（半導體、機器人、自動駕駛）

-先進材料（納米、超導）

-新能源／環保（氫能、光伏、廢物處理）

-新食品／農業科技（合成肉、基因作物）



光睇呢啲名，已經夠科幻，好似睇科幻片咁。

現時有7間公司靠18C成功上市：晶泰科技（2228）、黑芝麻智能（2533）、越疆科技（2432）、雲跡科技（2670）、滴普科技（1384）、文遠知行（800）、希迪智駕（3881）。除咗黑芝麻同文遠知行係搞自動駕駛，其他幾間都算交到功課。

最核爆嘅係——「唔使有盈利，甚至唔使開張都可以申請」，只要上市前有2-5個「領航投資人」肯注資就得。即係話，只要你老闆口才好、概念夠吸引，有人肯陪你玩、肯燒錢、肯搏命，你就有機會衝上主板。

只要老闆口才好、概念夠吸引，有人肯陪玩，就有機會衝上主板。（Getty Images）

以前上市，睇盈利能力、睇資產、睇模式、睇行業前景——一切為咗保障小股東。簡單講，係數學題。但18C呢條路，簡直係玄學題。

多數18C公司上市時仲在虧錢，但市值要衝到40-60億港元。睇似風光，實則背水一戰——後欄火燒緊，前頭冇水撲，後果你都諗到。

點解會有2-5個有錢人肯撐你？刁佬只能用小人之心度君子之腹——咁大筆錢，唔係真係睇中你嘅技術，而係睇中你嘅「故事」同「退出機會」。

你有冇發現？所有18C公司上市後，股價都波動到飛起，簡直大炒特炒。火中取栗，利在險中求，大家都心知肚明。如果投資者嘅錢唔係自己嘅，但賺到有分紅、有績效，你話會唔會搏多啲？

所以呢類「值博率高」嘅項目，基金最鍾意——有故事、有概念、有想像空間，唔使等盈利，先炒先賺。

究竟係上市公司畫大餅，定係領航投資者將基金「廚餘」轉廢為寶？時間先會給答案。18C係唔係玩完即棄嘅玩具，定係真係為科技公司開嘅特別融資通道？等過幾年再睇。

講到新科技，刁佬反而鍾意「舊科技」——舊科技經得起市場考驗，有盈利、有客戶、有生存能力。高新科技？似曾相識——2000年dot.com泡沫，一堆公司憑概念上市，到而家仲留低嘅，屈手指都數得曬。

究竟係上市公司畫大餅，定係領航投資者將基金「廚餘」轉廢為寶？時間先會給答案（Getty Images）

刁佬前幾日同個保薦人老友吹水，問佢點樣先算符合18C？佢坦白話：「我識條鐵咩？高新特殊科技喎，我都識就唔係高薪科技啦，最緊要係有金主肯注資、比錢開工、遞咗表先講。」

而家好多保薦人用「里程碑收費」——遞表係其中一個收大錢嘅關口。現時遞表嘅公司十幾間，大部份連第一條哲學題都過唔到：「你點解符合18C？」

現時招股書，十之八九由律師執筆。一般業務模式，靠行業顧問幫手，尚算有跡可尋。但去到最新科技？律師唔識，顧問都未必明，有些技術根本未出街，點用文字演繹？

有人問：「叫I Banker寫得唔得？」刁佬只能無奈答：「唔得囉！」

而家啲Banker，封筆廿年都唔止，長江後浪推前浪，前浪都冇做廿年，點叫後浪寫招股書？

加上而家人人用AI，連篇通告都寫到鬼見愁，更何況招股書？你上次有印象嘅香港小說家係邊位？相信唔係返咁上下年紀，都講唔出。

18C係推進新科技嘅巨輪？定係揠苗助長嘅產物？刁佬傾向樂觀——呢個係「養蠱」修羅場。市場用資金推科技，以「一將功成萬骨枯」方式，等下一個Elon Musk出世。

呢班未盈利嘅公司，獲過千倍認購，估值爆燈，正正反映「眾人拾柴火焰高」。時代巨輪難以抗拒，但如果你係輪下堆被壓扁嘅爛泥——就真係塵歸塵，土歸土喇。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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