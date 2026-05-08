哈爾濱電氣（1133）技術轉強　資金流入支持再挑戰高位｜彭偉新

哈爾濱電氣，是內地三大發電設備製造商之一，業務涵蓋煤電、水電、核電及燃氣發電設備的研發與製造，同時經營工程總承包、現代製造服務及海外設備出口。



按2025年數據，新型電力裝備收入達290.8億元（人民幣，下同），其中煤電佔185.3億元，為最大收入來源；核電與水電分別錄得43.8億元及39.6億元；燃氣設備規模仍小，收入8.7億元。工程總承包與貿易收入79.2億元，現代製造服務收入33.4億元，出口收入達76.6億元，佔總收入約16.8%。整體而言，公司業務仍以傳統火電為基礎，但正逐步向核電與抽水蓄能等較具長期潛力的領域轉型。

從行業角度觀察，內地電源投資正處於結構轉換期。2025年煤電招標量達約6,000萬千瓦，屬於階段性高位。不過市場普遍預期「十五五」前三年招標量將回落至每年4,000至5,000萬千瓦，其後新增裝機或再放緩，需求重心轉向舊機組的靈活性改造與節能升級。換言之，煤電不再是高速擴張行業，但仍具存量市場支持。相反，核電與抽水蓄能進入景氣上行周期。近三年合共核准31台核電機組，未來預期每年維持約10台審批規模；抽水蓄能於「十五五」期間有望進入裝機高峰，形成未來數年的訂單基礎。燃氣輪機方面，全球產能偏緊，但內地產品仍需完成示範與商業化驗證，屬潛在增量市場。

哈爾濱電氣，是內地三大發電設備製造商之一。（哈爾濱電氣）

競爭格局方面，行業由哈電、東方電氣及上海電氣三大央企主導，市場份額相對穩定。由於主要客戶為國有發電集團，設備供應商之間競爭並非惡性壓價，尤其在核電設備領域，技術門檻高、產能擴張審慎，競爭環境相對理性。公司在煤電與水電設備擁有穩固基礎，在核電常規島設備及蒸汽發生器方面亦佔有一定市佔率，加上部分產線可與火電共用，提高產能調配彈性，形成一定優勢。不過，公司海外收入佔比仍較國際同業為低，燃氣輪機尚未形成規模貢獻，屬潛在弱項。

回顧2025年業績，公司表現明顯改善。全年收入460.6億元，按年增長約19%；毛利率提升至14.3%，較上年上升約1.7個百分點；歸母淨利潤達26.65億元，按年大增58%。淨利率約5.8%，亦較去年改善。盈利改善主要來自煤電高毛利訂單集中交付，以及產品結構優化。經營現金流轉為淨流入46.3億元，財務質素有所提升。新簽合同達646億元，創歷史新高，其中核電訂單按年增長逾八成，煤電訂單增長近四成，為未來兩至三年提供收入可見度。

若從亮點角度分析，第一是核電與抽水蓄能的中期增長動力明確。核電設備招標價格於2025年起呈溫和上升趨勢，取消部分參考價上限，有利毛利率改善。抽蓄項目建設周期長，設備交付需時三至五年，意味訂單能延續至未來多個財年。第二，煤電盈利能力短期仍具支撐。即使新增裝機未來回落，靈活性改造與節能升級需求可承接部分市場空間。第三，公司正推進16MW自主燃氣輪機測試，目標於2026年商業化，同時參與300MW重型燃機設備製造，長遠有助拓展氣電市場。第四，海外市場逐步拓展，目標於「十五五」期間提升海外收入規模，中東及南美為重點市場。

哈爾濱電氣2025年業績表現明顯改善。（哈爾濱電氣）

哈爾濱電氣去年起展開升浪，今年3月更衝上28.88港元高位，其後隨市況回吐，最低曾見20.14港元，累跌約三成。以升幅計，今次調整幅度不算細，但屬合理回吐，期間9天RSI未有跌穿30的超賣區，反映沽壓未算恐慌性拋售。隨著股價由低位逐步回升，技術走勢開始轉好。首先成功重上20天線，其次MACD出現「雙牛差」訊號，動力指標明顯改善。現階段走勢已不止止跌反彈，而是有機會由調整市況轉入新一輪升勢。

資金流方面亦見端倪。根據中央結算系統數據顯示，十大券商持股比例由4月23日的80.08%，升至5月6日的81.19%，增加逾1個百分點，大戶吸納情況明顯。一般而言，主力資金回流往往預示後市仍有動力。

至於部署方面，可考慮於25港元以下分段吸納，上望前高位約28.5港元。只要股價守穩23港元關口，中線格局仍然向好，暫毋須急於止蝕。若成交配合突破，甚至有機會挑戰更高水平。整體而言，哈電經過一輪健康調整後，技術面與資金面同步改善，若大市氣氛配合，有條件延續之前的升浪。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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