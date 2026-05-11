美股｜市場憂慮伊朗局勢 道指早段走軟 油價最新升逾2%
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前指伊朗就停火方案的回應「完全不可接受」，市場對美伊談判陷入僵局的憂慮加劇。美股周一（5月11日）早段偏軟，道指曾跌逾百點後回穩。油價則再度上揚，最新升逾2%。
本港時間5月11日
【22:46】Tesla跌近2% Nvidia升近2%
道指最新報49,631點，升22點或0.04%；納指最新報26,247點，升0點或0.00%；標普500指數現報7,410點，升11點或0.16%。
重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升1.97%；Tesla跌1.91%、蘋果公司（Apple）跌0.19%、微軟跌1.29%。
【22:37】紐約期油升逾2% Bitcoin現報8萬美元
油價上升，紐約期貨原油現時每桶97.47美元，漲2.05美元或2.15%。倫敦布蘭特期油每桶報103.79美元，升2.50美元或2.47%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,619.91美元、24小時內約跌0.4%。
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