美股｜市場憂慮伊朗局勢　道指早段走軟　油價最新升逾2%

撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前指伊朗就停火方案的回應「完全不可接受」，市場對美伊談判陷入僵局的憂慮加劇。美股周一（5月11日）早段偏軟，道指曾跌逾百點後回穩。油價則再度上揚，最新升逾2%。

圖為2025年12月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳，一張桌上擺有總統特朗普（Donald Tump）的人形紙牌。（Reuters）

本港時間5月11日

【22:46】Tesla跌近2%　Nvidia升近2%

道指最新報49,631點，升22點或0.04%；納指最新報26,247點，升0點或0.00%；標普500指數現報7,410點，升11點或0.16%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升1.97%；Tesla跌1.91%、蘋果公司（Apple）跌0.19%、微軟跌1.29%。

Tesla：圖為2025年3月27日，法國南特附近的特斯拉（Tesla）超級充電站顯示公司標誌。（Reuters）

【22:37】紐約期油升逾2%　Bitcoin現報8萬美元

油價上升，紐約期貨原油現時每桶97.47美元，漲2.05美元或2.15%。倫敦布蘭特期油每桶報103.79美元，升2.50美元或2.47%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,619.91美元、24小時內約跌0.4%。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）
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