美股｜道指收市升95點　納指標指微升破頂

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前指伊朗就停火方案的回應「完全不可接受」，市場對美伊談判陷入僵局的憂慮加劇。美股周一（5月11日）小幅上揚，道指至收市升95點，納指及標指微升及再創收市新高。油價再度上揚，至收市約升2.8%。



圖為2025年12月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳，一張桌上擺有總統特朗普（Donald Tump）的人形紙牌。（Reuters）

本港時間5月12日

【04:20】Tesla升近4% 多隻大型晶片股創新高

道指收市報49,704.47點，升95.31點或0.19%；納指收報26,274.13點，漲27.05點或0.10%；標普500指數收報7,412.84點，升13.91點或0.19%。

多隻大型晶片股創新高，其中AI晶片龍頭Nvidia升1.97%，每股收報219.42美元。英特爾 (Intel) 延續漲勢，股價漲3.62%。先前有報道稱，Intel與蘋果達成初步晶片製造協議。

另外，高通 (Qualcomm ) 股價漲8.42%、美光科技（Micron Technology）漲6.50%，也創新高紀錄。

其他重磅科技股方面，Tesla漲3.91%、蘋果公司（Apple）則跌0.13%。

【04:04】中概股指數收漲1.03%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.03%。其中，阿里巴巴ADR跌1.98%。

Tesla：圖為2025年3月27日，法國南特附近的特斯拉（Tesla）超級充電站顯示公司標誌。（Reuters）

【03:50】油價約漲2.8% 美元指數微升

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報98.07美元，漲2.65美元或2.78%。倫敦布蘭特期油收報104.21美元，升2.92美元或2.88%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於97.95，升0.06%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報157.21，升0.31%。

【03:47】現貨金價上揚 Bitcoin接近8.2萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,728.82美元，漲13.93美元或0.30%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,969.57美元、24小時內約升0.7%。

【03:30】恒指夜期收報26,421點 高水14點

恒指夜市期指收報26,421點，升98點，較恒指收市26,406點，高水14點，成交14,649張。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

本港時間5月11日

【22:46】Tesla跌近2% Nvidia升近2%

道指最新報49,631點，升22點或0.04%；納指最新報26,247點，升0點或0.00%；標普500指數現報7,410點，升11點或0.16%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升1.97%；Tesla跌1.91%、蘋果公司（Apple）跌0.19%、微軟跌1.29%。

【22:37】紐約期油升逾2% Bitcoin現報8萬美元

油價上升，紐約期貨原油現時每桶97.47美元，漲2.05美元或2.15%。倫敦布蘭特期油每桶報103.79美元，升2.50美元或2.47%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,619.91美元、24小時內約跌0.4%。