為平抑油價　美釋放5350萬桶戰略石油儲備　另政府擬暫停收燃油稅

美國與伊朗發生軍事衝突後，雙方目前關係陷入僵局，油價亦因衝突而處於高位。為平抑能源價值，美國釋放戰略石油儲備（SPR），並且向包括大宗商品交易商托克集團及美國煉油商馬拉松石油在內的公司分配了5,350萬桶原油，以幫助緩解伊朗戰爭引發的油價飆升。



在美國夏季駕車高峰來臨前，美國政府正向市場釋放接近紀錄水平的原油，以壓低油價。這些原油將於6月至8月期間釋放，屆時煉油廠將提高產能以應對汽油需求高峰。這筆規模創歷史第二大的SPR出售，也是國際能源署主導的全球壓低油價行動的一部分。

上周，美國已在上述框架內日均釋放122萬桶原油，創歷史紀錄。特朗普政府承諾通過所謂「交換計劃」（exchange program）釋放1.72億桶原油。在這一機制下，原油被借給企業，之後必須以實物形式歸還。截至目前，美國已同意釋放1.331億桶原油。

另一方面，特朗普當地時間周二表示，他將尋求暫停徵收每加侖18.4美分的聯邦汽油稅，「直至時機合適為止」。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

根據負責任聯邦預算委員會3月估算，此舉將使聯邦政府每月損失約35億美元汽油與柴油稅收入，其中約10億美元可通過經濟刺激效應帶動的其他稅收增長來抵消，但政府因赤字擴大而增加的債務利息成本將超過這一抵消效果。無黨派政策中心的另一項分析顯示，政府每月將平均損失約25億美元汽油稅收入，以及約9億美元柴油稅收入。該機構稅務政策主管Andrew Lautz表示，在特朗普發動戰爭前後，如今為一輛轎車加滿油多花18至25美元，而免稅後每次加油僅能節省約2美元。特朗普周一也承認，蒼蠅也是肉。