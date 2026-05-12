美股｜美通脹高於預期　道指早段跌近400點　納指挫逾1%

市場憂慮中東局勢，加上美國通脹高於預期，美股周二（5月12日）早段下跌，道指曾跌近400點，納指曾跌逾1%。油價持續上揚，目前升逾3%。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月12日

【22:51】高通跌一成 Intel挫逾7%

道指最新報49,405點，跌299點或0.60%；納指最新報25,956點，跌317點或1.21%；標普500指數現報7,359點，跌53點或0.72%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.76%、Amazon跌1.78%、微軟跌0.85%、AI晶片龍頭Nvidia跌0.80%；蘋果公司（Apple）則升0.65%。

另外，高通（Qualcomm）在前一日創下歷史新高後，目前股價跌10.10%。英特爾（Intel）挫7.46%。

數據方面，美國4月消費物價指數（CPI）按年增長3.8%，為近3年新高，高於市場預測的3.7%；核心CPI年增2.8%，也高於市場預測的2.7%。

2025年8月25日，圖為美國科企高通（Qualcomm）的標誌。（Reuters）

【22:38】油價升逾3% Bitcoin現報8萬美元

油價上升，紐約期貨原油現時每桶101.91美元，漲3.84美元或3.93%。倫敦布蘭特期油每桶報107.84美元，升3.63美元或3.48%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,572.15美元、24小時內約跌0.4%。