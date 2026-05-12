美股｜道指收市升56點　納指跌0.71%　紐約期油收漲4.19%

市場憂慮中東局勢，加上美國通脹高於預期，美股周二（5月12日）下跌，道指最多曾跌396點，至收市反升56點。納指則受晶片股回吐拖累，最多曾跌534點或2.03%，至收市縮窄至跌0.71%。油價持續上揚，其中紐約期油至收市漲4.19%。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月13日

【04:20】高通瀉逾11% Intel及Sandisk挫逾6%

道指收市報49,760.56點，升56.09點或0.11%；納指收報26,088.20點，跌185.92點或0.71%；標普500指數收報7,400.96點，跌11.88點或0.16%。

多隻晶片股顯著回調，高通 (Qualcomm) 瀉11.46%、英特爾 (Intel) 挫6.82%、Sandisk跌6.23%、美光科技（Micron Technology）跌3.61%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.60%、Amazon及微軟同跌1.18%；AI晶片龍頭Nvidia升0.61%、蘋果公司（Apple）漲0.72%。

另外，GameStop股價跌3.45%，此前eBay拒絕了GameStop的560億美元收購要約。

【04:05】中概股指數收跌0.82%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.82%。其中，阿里巴巴ADR跌1.94%、京東漲3.21%。

2025年8月25日，圖為美國科企高通（Qualcomm）的標誌。（Reuters）

【03:59】油價漲逾3.4%

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報102.18美元，漲4.11美元或4.19%。倫敦布蘭特期油收報107.77美元，升3.56美元或3.42%。

【03:34】現貨金價下跌 Bitcoin徘徊8萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,707.97美元，跌27.00美元或0.57%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,728.73美元、24小時內跌逾1%。

【03:33】恒指夜期收報26,264點 低水84點

恒指夜市期指收報26,264點，升9點，較恒指收市26,347點，低水84點，成交16,687張。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

本港時間5月12日

【22:51】高通跌一成 Intel挫逾7%

道指最新報49,405點，跌299點或0.60%；納指最新報25,956點，跌317點或1.21%；標普500指數現報7,359點，跌53點或0.72%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.76%、Amazon跌1.78%、微軟跌0.85%、AI晶片龍頭Nvidia跌0.80%；蘋果公司（Apple）則升0.65%。

另外，高通（Qualcomm）在前一日創下歷史新高後，目前股價跌10.10%。英特爾（Intel）挫7.46%。

數據方面，美國4月消費物價指數（CPI）按年增長3.8%，為近3年新高，高於市場預測的3.7%；核心CPI年增2.8%，也高於市場預測的2.7%。

【22:38】油價升逾3% Bitcoin現報8萬美元

油價上升，紐約期貨原油現時每桶101.91美元，漲3.84美元或3.93%。倫敦布蘭特期油每桶報107.84美元，升3.63美元或3.48%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,572.15美元、24小時內約跌0.4%。