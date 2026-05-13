屈臣氏受官媒訪問　助企出海　長和(0001)估值修復空間大｜彭偉新

當投資者提及長和集團的主要業務時，腦海中往往首先浮現全球碼頭、電訊或能源板塊。然而，集團旗下的全球零售業務，尤其是屈臣氏集團，其重要性卻常被低估。過去，屈臣氏一直秉持低調作風，往往非外界關注重點；但憑藉其業務彈性﹕非處於高度規管行業，又少受地緣政局變化所影響，正好體現華人企業「少說多做」的傳統經營之道。近日，隨著傳媒報導增加，連內地官媒亦罕有對其業務發展作出積極報導，市場才逐漸意識到，這棵長期被「隱藏」的珍寶，正釋放出顯著價值。



在全球零售格局重塑及中國企業加速出海的背景下，屈臣氏的戰略角色已從傳統零售渠道，升級為具備全球整合能力的消費品平台。其國際採購策略亦由過去偏重成本優勢，轉向更重視供應商的產品研發實力、品質管理、供應鏈穩定性、國際合規能力及可持續發展水平，實現從「價格導向」到「能力導向」的根本轉變。憑藉覆蓋31個市場的龐大零售網絡，以及統一的國際採購與評核機制，屈臣氏能幫助中國供應商一次性對齊多地標準，讓產品在不同市場同步上架，大幅降低重複測試、合規調整及後續修改的成本，形成跨市場規模效應。屈臣氏不僅是全球供應鏈的「超級連接人」，更是「超級增值人」——透過統一標準，將不同市場的需求、法規差異與供應商能力有效整合，協助中國產品在海外實現長期經營。

屈臣氏的戰略角色已從傳統零售渠道，升級為具備全球整合能力的消費品平台。（Getty Images）

根據美國零售聯合會（NRF）最新發布的《2026年度全球零售50強》排行榜，屈臣氏集團位列全球第14位，是榜單中排名最高的中國／香港零售企業。屈臣氏集團國際採購部商務總監近日接受內地官媒訪問時表示，理想的中國合作伙伴不再是僅具生產及成本優勢的傳統供應商，而是能長期融入全球零售體系的綜合型企業，需在研發、供應鏈、合規及可持續發展等方面構築系統化能力。在這一趨勢下，中國企業出海正從早期的「客場適應」，逐步邁向「漸入主場」的新階段，實現從「產品走出去」到「體系走出去」的升級。

是次《新華財經》也採訪了內地聖富喬國際有限公司的代表。聖富喬（St Future）的產品早引入屈臣氏國際零售渠道，透過集團覆蓋逾三十個市場的銷售網絡，令中國製造與供應鏈能力得以直接對接全球消費市場，既拓闊產品銷路，亦提升品牌認受性。正如訪問中提到，中國企業正在逐步從供應鏈成本優勢，轉向更為綜合的能力輸出模式。屈臣氏集團關注的重點正從單純價格因素轉向供應商是否具備完整的品質管理體系及市場適配能力。這意味著，中國企業在國際零售體系中的角色，正從傳統供應商逐漸升級為「綜合價值夥伴」。

對中國企業而言，借助屈臣氏成熟的全球網絡與市場經驗，可大幅降低進入新市場的試錯成本，加速從「單點突破」到「體系能力競爭」的轉型；對屈臣氏而言，則能引入更多具競爭力的中國製造與創新產品，持續優化全球商品結構，達成「雙贏」的局面。隨著集團各項業務價值逐步修復，長和股價與資產值的折讓亦開始收窄，由2025年的約六成收窄至近日的五成左右。特別是集團連同旗下上市公司近日進行資產重組，有助資產實際價值反映在股價上。受市場認同推動，長和股價由2025年4月初低位35.22港元，逐步回升至近日高位73.55港元，13個月內累計升幅達一倍，遠勝同期恒指僅升約38%的表現。

對中國企業而言，借助屈臣氏成熟的全球網絡與市場經驗，可大幅降低進入新市場的試錯成本。（Getty Images）

現時，共有約8位分析師覆蓋長和集團，預期2026年全年收入可達5,210億港元（按年升2.7%），2027年維持約5,219億港元；兩年每股盈利分別預測為6.58港元及6.63港元，以現價計算預測市盈率約11倍，低於同業平均的17.5倍。雖然分析師目標價中位數約76.5港元，但若市場對屈臣氏的估值作出進一步修復，長和的合理價值有機會提升至93.94港元左右，較現價提供約28%的上升空間。技術面上，長和股價已於5月初成功突破2021年高位65.80港元的阻力，9天RSI亦升破70。若反彈勢頭持續，以2021年以來跌浪總跌幅的1.618倍作為目標，股價有望挑戰90.80港元水平。投資者可考慮在72.00港元附近分段吸納，並以90港元作為上半年的初步目標價。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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