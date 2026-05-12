訊飛醫療科技(2506)AI大模型落地加速　業績穩健收窄虧損｜彭偉新

近年人工智能技術迅速演進，醫療行業被視為最具落地潛力的應用場景之一。人口老齡化加速、醫療資源分布不均，以及醫生長期工作壓力沉重，均推動醫療體系尋求以科技提升效率與質量。國家政策亦持續支持「人工智能＋醫療」發展，鼓勵智慧醫院建設、基層醫療數字化及醫療數據互聯互通。在政策與實際需求雙重驅動下，醫療AI正由概念階段走向規模化落地，長遠具備結構性增長潛力。



在此背景下，訊飛醫療科技作為醫療大模型概念股，市場關注度自然不低。公司以星火醫療大模型為核心，構建覆蓋政府端、醫院端及患者端的G/B/C三端體系。政府端提供基層及區域醫療解決方案，醫院端聚焦智慧病歷及AI診療助理，患者端則發展診後管理與影像雲服務。三端互相導流與支撐，形成數據閉環，既提升模型訓練質量，也強化商業變現能力。

訊飛醫療科技以星火醫療大模型為核心，構建覆蓋政府端、醫院端及患者端G/B/C三端體系。（訊飛醫療官網）

從競爭格局來看，公司優勢在於技術與場景兼備。星火醫療大模型持續迭代，專科診斷合理率已提升至96%，並可在臨床環境中減少約50%病歷書寫時間，醫生引用率超過八成。公司已覆蓋多個省市區縣及數百家等級醫院，累積大量臨床數據與實際應用場景。這種深度嵌入醫療流程的能力，並非單一軟件供應商可以輕易複製。不過，行業競爭亦日趨激烈，醫院招標議價能力上升，加上政府集中採購壓縮單價，對毛利率構成壓力，行業仍處於洗牌與整合階段。

回顧去年業績，公司表現穩中向好。2025年收入達9.15億元人民幣，同比增長24.7%。雖然仍錄得虧損，但歸母淨虧損按年收窄約51%，經調整淨利率改善至約負4.3%，反映經營效率提升。整體毛利率約50.5%，受部分區域業務影響略為回落。不過，患者管理服務收入同比增長近三成，佔總收入接近三成，毛利率達62%以上，成為推動盈利結構優化的核心力量。

其中一大亮點，是患者端商業模式逐步成熟。診後管理服務付費轉化率達50%，覆診率由約46%提升至67%，客戶黏性明顯增強。隨著醫院端持續導入患者流量，C端業務被視為未來盈利突破的關鍵。此外，公司中標國家人工智能應用中試基地項目，涉及金額逾四億元，為政府端業務注入新增長動力，同時強化政策卡位優勢。整體而言，公司正由高投入期逐步邁向收成期。

訊飛醫療科技的其中一大亮點，是患者端商業模式逐步成熟。（訊飛醫療官網）

在談技術走勢前，不妨先看看中央結算數據所反映的資金動向。根據資料顯示，中央結算系統中10大持股證券所持有的股份比重，由4月10日低位97.98%回升至5月8日的98.18% （見下圖）。雖然升幅看似不大，但在高度集中的持股結構下，這種回升往往意味著部分大戶投資者正在吸納股份。當股價處於相對低位時，大戶增持通常被視為對中線前景具信心的訊號，亦有助改善市場氣氛，為股價反彈提供支持。

訊飛醫療科技在中央結算系統的10大證券商持股比率變化。

至於技術走勢方面，股份於去年5月至6月期間兩度升至127港元見頂，其後展開明顯調整。雖曾於去年12月由70.15港元反彈至114.70港元，但未能完全收復失地，最終再跌至64.55港元，形成一浪低於一浪的下降趨勢，走勢偏弱。

不過，近期技術指標出現轉強跡象。今年4月1日股價見底前，9天RSI已於3月4日率先見底，形成一底高於一底的底背馳。其後9天RSI成功突破70水平，顯示動能明顯改善；MACD亦出現牛背馳並重返牛區，進一步確認短線反彈動力。若以整個跌浪計算，股價有機會按38.2%反彈幅度推算，上望約88.50港元水平。投資者可考慮在78.50港元附近分段吸納，以88.50港元作為短期目標。風險控制上，只要股價能企穩於20天線約71.60港元以上，可暫時持有；一旦失守該水平，則應先行止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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