阿里高開7.8%　懶理上季經調盈利按年大減99%｜港股異動

已公布2025至26年財季第4季業績的阿里巴巴（9988），並無受到上季按非公認會計準則淨利潤大跌逾99%影響之餘，更高開7.8%，最新報143.1元，創1個月新高。



公司於周三（13日）公布，截至今年3月底止第四季收入2,433.8億元人民幣﹙下同﹚，按年升2.93%，按非公認會計準則淨利潤8,600萬元，大跌99.71%，遠遜市場預估的143億元。

阿里巴巴今日發佈「千問」AI APP，對壘ChatGPT爭奪海外市場。（環球網）

首季股東應佔盈利254.76億元，按年增1.06倍，每股盈利1.37元。

業績電話會中，阿里強調，已經看到AI與雲的商業化拐點，未來一年時AI相關產品收入佔比將突破50%，成為阿里雲收入增長的主要引擎。AI投入將超過早先3800億的計劃。阿里ADR現升逾6%至143.4美元。

本季度阿里雲外部商業化收入增速加速至40%，阿里雲AI業務年化收入突破358億元，繼續保持三位數增長。AI相關產品收入已佔阿里雲外部商業化收入的30%。

公司首席官吳泳銘形容稱，已經看到AI與雲的商業化拐點，其預計，未來一年時間，AI相關產品收入佔比將突破50%，成為阿里雲收入增長的主要引擎。由此，外部商業化收入也將在未來幾個季度繼續加速，中長期都將保持高速增長。這意味著，AI正在驅動阿里雲全業務升級，增長動力從傳統的計算存儲，全面轉向模型、算力與Agent服務。

今次電話會中，模型即服務 （Model as a Service, MaaS）成為焦點，被認為毛利更高，非常利好公司毛利率。吳泳銘指出，MaaS平台在內的AI模型與應用服務年化經常性收入（ARR）近期已突破80億元。他預計，6月份季度這一數字將突破100億元，年底前達到300億元。