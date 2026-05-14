瑞聲科技(2018)去年業績亮眼︰AI液冷與光學驅動轉型增長｜彭偉新

在本港科技股板塊之中，瑞聲科技一直是市場熟悉的名字。集團早年以手機聲學起家，其後逐步拓展至光學、電磁傳動、精密結構件及近年高速發展的散熱方案，產品廣泛應用於智能手機、車載設備及新興AI終端，業務結構已由單一聲學供應商轉型為多元化精密零組件平台。以2025年數據計，集團收入約318億元人民幣，當中手機聲學佔約26%，光學約18%，車載聲學約13%，散熱約5%，其餘來自電磁傳動及精密結構件，收入來源日趨分散。



行業方面，全球智能手機市場經歷數年調整後逐步回穩，整體出貨量增長雖然有限，但品牌廠商透過提升硬件規格，包括更高像素及潛望式鏡頭、VC均熱板，以及更佳聲學與觸控體驗，推動單機價值上升。與此同時，人工智能應用快速發展，資料中心算力需求大增，液冷技術成為重要方向；車載智能化亦帶動聲學及感測零件需求上升。行業正由單純拼出貨量，轉向規格升級與多元終端並行發展，具技術積累與客戶基礎的企業更具競爭優勢。

在此背景下，瑞聲科技的優勢在於深厚的聲學技術根基及穩固的大客戶關係，同時光學及散熱等新業務盈利能力逐步改善。光學業務隨着6P、7P及1G6P鏡頭滲透率提升，以及高像素與潛望式模組放量，產品組合優化，毛利率回升。散熱方面，集團不單在手機VC均熱板取得進展，更透過收購切入AI伺服器液冷市場，建立第二條增長曲線。

瑞聲科技的優勢在於深厚的聲學技術根基及穩固的大客戶關係。（瑞聲科技官網）

回顧2025全年業績，集團收入318.17億元人民幣，淨利潤25.12億元人民幣，同比增長近四成，整體毛利率22.1%。光學毛利率提升至11.5%，散熱收入16.7億元人民幣，同比增長逾400%，成為亮點。經營現金流達71.8億元人民幣，創新高，為後續研發及併購提供充裕資源。盈利修復與現金流改善，反映轉型策略逐步見效。

催化劑方面，短期受惠於高端智能手機規格升級及VC均熱板滲透率提升，帶動產品均價與毛利率改善；中期則憑藉AI算力擴張推動液冷需求，公司CDU產品已開始規模化生產並落地部署；長遠則布局XR、邊緣AI及車載應用，逐步分散手機周期風險。

至於股價的技術走勢方面，股價早前於50.50港元兩度見頂後回調，形成一浪低於一浪的跌勢，今年三月多次於31.80港元獲支持，其後展開反彈，並成功企穩20天線之上，現已升抵整個跌浪約61.8%反彈水平。若能進一步突破阻力區，技術形態有望轉強，目標可望重返去年八至九月的50港元水平。

瑞聲科技（02018）於去年12月11日至今年5月13日期間的資金流狀況。

另外，在資金流方面，自去年12月11日至今年5月13日，股價累升15.71%，期間錄得約13.89億港元資金淨流入，其中大戶佔11.27億港元，散戶佔2.63億港元（見上圖），大戶對散戶資金流比率約4.3比1，而大戶坐貨比率曾高見13.89%，低位為 -2.53%，近日開始見回升，並於昨日回升上8.5%，顯示大戶資金參與度提升，有助進一步推升股價。策略上，投資者可考慮於43港元買入作出部署，中線上望目標50港元；只要股價企穩在40港元以上，暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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