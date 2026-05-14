騰訊高開2.5%　上季經調整盈利增11%　略優預期

已公布今年首季業績的騰訊（0700），受惠於業績表現優於預期，今日（14日）高開2.5%，最新報474.2元。



騰訊上季非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利679.1億元（人民幣‧下同），按年增11%，略好於市場預期的677億元。公司權益持有人應佔盈利580.9億元，按年增21%。上季收入為1,964.6億元，按年增9%，較市場此前預測的1,994億元為低。

收入增長9%至1964億元人民幣

具體而言，增值服務收入按年增4%至961.1億元；營銷服務收入升20%至381.7億元；金融科技及企業服務收入升9%至598.9億元。騰訊首季資本開支為319.4億元，按年增16%。

據內媒《上證報》報道，騰訊高層在財報電話會上表示，公司資本開支（CapEx）將顯著增加，尤其在今年下半年，隨著國產定製ASIC芯片逐步交付，年內相關投入將持續提升。

騰訊高層又表示，2026年公司將會根據當前日益增長的需求，進一步加大對人工智能領域的投入。其續指，集團業務現金流非常充裕，此外，還持有規模可觀的投資組合，並且正在加快推進部分投資組合的變現進程，這將使集團能夠維持並實施股票回購計劃。