阿里巴巴（9988）：商業化提速　提振AI to B估值框架｜彭偉新

阿里巴巴周三收市後公佈截至2026年3月底止季度業績。集團收入增長雙位數，電商業務逐步回穩，細閱管理層在電話會議的論述，以及雲業務的收入結構變化，投資者不難發現，市場真正需要重新評價的，並非傳統電商，而是其AI to B商業化進程已正式跨過臨界點。



集團同口徑收入按年增長11%，雲業務外部收入增速升至40%，主要由AI相關產品帶動。本季度AI相關產品收入接近90億元（人民幣．同下），佔雲外部收入約30%，並連續11個季度錄得三位數增長。管理層指出，阿里雲AI業務年化收入已突破358億元，而模型與應用服務的年化經常性收入（ARR），預計在6月季度突破100億元，今年底有望達到300億元規模。這一組數字顯示，AI收入已由試驗性項目，逐步形成具可視性的經常性現金流。

阿里巴巴同口徑收入按年增長11%，雲業務外部收入增速升至40%，主要由AI相關產品帶動。（Getty Images）

市場過去對阿里雲的關注，主要集中在投入回報及毛利率趨勢，但今次季度業績電話會議清晰釋放訊號：

憑藉清晰的AI戰略路徑，阿里巴巴在AI to B應用領域實現重大突破。



在企業層面，企業級AI原生智能體「悟空」將先進的智能能力融入工作流程之中，提升商家運營效率。企業客戶由簡單測試性應用，逐步升級至規模化生產及複雜推理場景，Token消耗明顯增加，而現時算力供應仍然非常緊張，完全沒有閒置容量。這種供需格局，令MaaS業務具備相當議價能力。隨著推理技術優化提升單卡產能、模型能力持續迭代，以及價格仍處於上行周期，相關業務的邊際利潤有望逐步釋放。

從戰略層面分析，集團於3月成立由CEO親自統籌的Alibaba Token Hub（ATH），突顯對MaaS平台業務的重視程度提升至核心層面。百煉平台客戶數按年大幅增長8倍，企業級智能體「悟空」及AI Coding產品逐步滲透商家營運流程，形成由大模型、雲基建、自研晶片至應用層的全棧閉環。管理層更明確表示，未來一年AI相關產品收入佔比將突破50%，並預期外部收入增速在現有40%的基礎上進一步加快。若此路徑得以實現，雲業務的估值邏輯將由「規模導向」逐步迎來「快速增長導向」。

阿里巴巴AI原生智能體「悟空」將先進的智能能力融入工作流程之中，提升商家運營效率。（Getty Images）

從投資回報角度看，本次季度業績讓市場對阿里在AI領域的高強度投入，逐步形成更清晰的理解。管理層指出，AI業務的運作邏輯，更接近製造業模式，其收入上限，取決於底層「產能」的建設規模。具體而言，AI商業化主要依賴兩個核心環節：一是模型訓練能力，二是模型推理能力，而兩者最終均落實於AI數據中心與算力基礎設施的建設。相關投入在短期內對自由現金流構成一定壓力，但回報路徑相對清晰，尤其在To B商業化方面，無論是雲端二次產品化服務、MaaS平台，抑或基於模型之上的AI軟件應用，均具備可持續放量的收入來源。

從需求端觀察，目前企業端AI使用需求仍處於高位，算力資源長期維持高負載狀態，反映市場對推理與模型服務的實際需求仍然旺盛。在此背景下，市場普遍認為，未來數年內持續加大對AI數據中心及相關基礎設施的投入，其投資回報具備較高確定性，並有望隨着規模擴張而逐步釋放經營槓桿。

目前企業端AI使用需求仍處於高位，算力資源長期維持高負載狀態，反映市場對推理與模型服務的實際需求仍然旺盛。（Getty Images）

管理層透露，未來所需算力規模將是2022年的10倍以上，未來五年總投入預計遠高於過去三年約3,800億元的水平。短期而言，集團以獲取市場份額及鞏固領先地位為主要目標，利潤率並非首要考量。但隨著AI商業化收入持續放量，高毛利業務比重上升，雲業務毛利率有望在未來一至兩個季度開始出現變化，並於一至兩年內錄得較顯著改善，成為股價重估的重要催化劑。集團亦持續推進早前訂下未來五年雲和AI商業化收入突破1,000億美元的長期目標。

回到股價層面，阿里巴巴周四收報137.90港元，單日上升5.10港元或3.84%。集團過去五年平均Beta值約為0.49，反映系統性風險低於大市。52週高低位分別為186.2港元及101.8港元。以現價計，股價較50天移動平均線高出3.03%，但仍較200天移動平均線低9.2%。自去年12月11日至今年5月13日期間，股價累跌11.82%，但同期錄得274.33億港元資金淨流入，其中大戶資金淨流入306.2億港元，散戶則錄得31.91億港元淨流出，大戶對散戶資金流比率約為9.6比-1。這種「價跌資金流入」現象，反映長線資金在調整期間逐步吸納。

技術走勢方面，股價於1月29日升至174.2港元後見頂，其後跌穿20天及50天移動平均線確認轉勢，最低回落至117.5港元附近。4月15日升破20天線後反覆回升，並構築出以138.2港元為頸線的頭肩底形態。雖然5月初突破後曾短暫回吐，但未失守50天線，業績公布後再度突破頸線，成交量增加，加上9天RSI出現底背馳，技術上已具備確認見底的條件。按形態量度升幅推算，首個目標價可望上移至159.0港元水平，若能企穩其上，中期趨勢有望進一步改善。

阿里巴巴－Ｗ（09988）於去年12月11日至今年5月13日期間的資金流狀況。

至於買賣策略上，投資者宜以分段部署為主。對中長線投資者而言，若看好AI to B業務將成為未來數年核心利潤來源，可考慮在50天移動平均線附近作策略性吸納，並以頭肩底形態失效位作為風險管理。短線投機者則可留意突破138港元後的成交配合，若量能持續放大，可順勢跟進，但需注意算力投入擴張及短期盈利波動可能帶來的消息面波動。

由於阿里巴巴在本季業績的真正意義，在於確認AI商業化拐點已至。當模型與應用服務收入（包括MaaS API及AI原生軟件訂閱）呈指數級增長，MaaS將會成為高毛利引擎，國際業務亦透過AI實現提效降本，市場對其估值框架或需重新調整。短期股價仍受技術阻力及宏觀情緒影響，但若AI收入佔比持續上升，並在未來季度反映於毛利率改善，阿里巴巴有機會由傳統電商平台，轉型為中國AI基礎設施與商業化平台的代表企業，而這一轉變，或正是長線資金提前布局的真正背後邏輯。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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