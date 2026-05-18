藥明生物（2269）回暖　盈利增速勝同業　估值有修復空間｜彭偉新

全球生物醫藥外包行業逐步走出調整階段，藥明生物作為大型生物藥CRDMO龍頭，再度成為市場焦點。集團主要為全球藥廠及生物科技公司提供一站式外包服務，涵蓋臨床前研究、臨床開發、製程優化，以至商業化大規模生產，業務覆蓋單抗、雙／多特異性抗體、ADC及其他複雜分子。其核心策略「跟隨分子」，即由早期研發階段開始與客戶合作，隨項目推進至臨床及商業化階段持續承接訂單，從而提升轉化率及客戶黏性，建立長期合作關係。



行業方面，儘管過去兩年全球生科融資環境偏緊，但外判屬結構性趨勢。大型藥企為優化成本及提升效率，加快將部分研發及生產外判；中小型生科公司則以輕資產模式運作，更依賴外包平台。再加上多款重磅生物藥專利陸續到期，生物相似藥及創新抗體藥物研發活躍，對高端產能需求持續。行業屬寡頭競爭，重點在技術門檻、產能規模及合規能力。藥明生物憑藉完善項目儲備及全球產能布局，在規模與技術深度方面具領先優勢。

藥明生物作為大型生物藥CRDMO龍頭，再度成為市場焦點。（藥明生物官網）

從2025年度業績可見，基本面正在改善。全年收入217.9億元人民幣，按年升16.7%；毛利率提升至46%；經調整淨利率升至30.2%。後期及商業化收入達94.6億元人民幣，佔比升至43.4%，項目結構持續優化。自由現金流按年增約七成，盈利質素改善。年底未完成訂單達237億美元，其中潛在里程碑收入約122億美元，為未來數年提供較高收入能見度。

集團業務增長動力來自複雜分子及商業化放量。雙／多特異性抗體及ADC收入佔比接近兩成，按年增長超過120%；新增項目中複雜分子比例逾七成。由於此類產品收費一般較傳統單抗高約三成，有助拉高整體毛利率。2025年完成28個PPQ，2026年預計排期34個，顯示商業化產能逐步釋放。CD3 TCE平台累計帶來2.05億美元收入，並附帶潛在里程碑及分成機會。產品組合升級配合產能利用率提升，形成正面循環。

估值方面，市場預測2026及2027年每股盈利為1.44元及1.70元人民幣，按年增長8%及18.6%。以現價計，預測市盈率約19.7倍及16.6倍，雖低於歷史平均24.4倍，但仍高於行業約13倍水平。估值存在溢價，主要因盈利增速預期較同業理想。目前有21位分析師覆蓋，目標價介乎30至78港元，中位數約46.2港元，較現價仍有約37%潛在升幅。

藥明生物(02269)於去年12月15日至今年5月15日期間的資金流狀況

資金流向亦值得關注。藥明生物於2026年5月15日收報33.68港元，單日升3.19%。過去5年平均Beta為0.58，波幅低於大市。52周高位44港元，低位22.95港元。以現價計，股價較50天線低約2.12%，較200天線低約4.79%，仍處整固區。自去年12月15日至今年5月15日，股價累升3.82%，期間錄得約50.24億港元資金淨流入，其中大戶資金佔33.21億港元，散戶佔17.03億港元，大戶對散戶資金流比率約2比1。同期大戶坐貨比率曾高見10.94%，最低跌至-8.02%，而5月15日為3.74%，反映機構資金整體仍偏向淨吸納。

若以2025年4月低位16.20港元起步，至兩次升抵42.60港元的整段升浪計算，近日回落至32.02港元，已大致完成38.2%黃金比率回調。只要守穩32.70港元以上，形態仍屬健康整固，短線有望反彈至38港元阻力位。如失守31港元，則屬技術轉弱，宜嚴守止蝕。綜合基本面、估值及資金面分析，中線投資者可考慮於33港元附近分注吸納，並以31港元作風險管理位。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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