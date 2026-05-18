三大電訊股逆市炒上　齊上線Token套餐　此前取消月租屬誤傳

今日（18日），三大內地電信運營商集體逆市走強。中國電信（0728）盤中漲幅近6.4%，截至收稿報5.6元，升5.26%；中國聯通（0762）報7.92元，漲3.53%；中國移動（0941）報86.7元，微升0.58%，板塊整體交投明顯活躍。



中國電信推出Token套餐 9.9人民币含1000萬Token

據內地媒體報道，5月17日「世界電信日」，中國電信正式推出系列試商用Token套餐，面向開發者及中小微企業、個人及家庭用戶，最低檔9.9元人民幣/月含1000萬Token，最高檔299.9元/月含2.5億Token，並同步推出「天翼Token幣」作為統一量綱。中國移動此前亦發布「算力新動能行動」，承諾開放萬億級Token服務體驗包；中國聯通各地分公司亦推出按量訂購及融合套餐等方案。

中國電信推出的Token套餐服務，分爲「輕享、暢享、尊享」三檔。（圖源：中國電信）

「零月租」傳言遭闢謠 專家指不符運營規律

此外，針對近日社交媒體熱傳「三大運營商將全面取消月租、改按量計費」的說法，據內地媒體向三大運營商多方求證，相關傳言均為誤傳。中國移動10086客服明確表示「沒有此類零月租計劃」。中國聯通雖於4月推出「聯通魔方」套餐主打「無固定月租」，但設有每月最低消費門檻，並非真正零月租。專家指出，絕對「零月租」不符合網絡運營規律，相關成本將轉嫁其他用戶。