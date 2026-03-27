中國官方定名Token「詞元」！揭AI貨幣計算邏輯　網民狂改中文名

前幾天，一個14歲小孩哥靠養「龍蝦」，拿下100億Token獎勵。不少人看了新聞都一臉問號，這個Token是什麼玩意，有那麼值錢嗎？



先別懵，最近，官方專門給它定了個中文名——詞元。這消息一出，有人拍手叫好，有人瘋狂吐槽，還有人連夜翻字典，想搞個更炸裂的名字……那「詞元」到底是個什麼？

先來看官方給的定義：大模型處理訊息的最小單元。兼具可計量、可定價、可交易三大屬性，是智能時代大模型廠商的「結算單位」。

最近，官方專門給它Token了箇中文名——詞元。（微博@科技頭版）

簡單說，詞元就是AI幹活的「計件單位」，就像是手機的流量一樣，用得多，付費就多。無論是你跟AI聊天，還是讓它寫一段代碼，你的輸入和它的輸出，都會被大模型拆分成一個個「詞元」。

現在爆火的AI智能體，執行復雜任務時，詞元消耗量是普通對話的幾十上百倍。平時大家用AI會員時看到的「額度限制」，本質上就是限制詞元調用量。這也是為什麼詞元被稱作AI世界的「通用貨幣」。

詞元定名的重要性：

很多人會把詞元和漢字、詞語搞混，但其實詞元不等於漢字，也不等於詞語。有時候一個字就是一個詞元，有時候一個詞語是一個詞元，甚至英文、符號都會被算成詞元。同一個句子，不同模型的切法可能完全不同，就像有人切薯仔絲喜歡粗一點，有人喜歡細一點。

不過，有人覺得多此一舉：直接念Token不行嗎？其實，Token的譯名之爭，已經吵了快兩年。區塊鏈圈叫它「代幣」、「通證」。AI圈有人直譯「令牌」，還有人跟着海外習慣直接念英文，甚至民間玩梗叫「AI點卡」。同一個詞，不同場景叫法混亂，不僅普通人聽不懂，連行業交流都容易鬧誤會。所以，統一命名迫在眉睫。

而且這次定名絕不是文字遊戲，背後還有更深遠意義：

1. 破除技術壁壘 降低科普門檻

截至2026年3月，中國日均詞元調用量突破140萬億次。2024年初，這個數還是1000億，這才兩年，就爆漲了1000多倍。這組數據直接說明，詞元早已不是小眾技術術語，而是滲透到AI相關各個場景的核心計量單位。

截至2026年3月，中國日均詞元調用量突破140萬億次。2024年初，這個數還是1000億，這才兩年，就爆漲了1000多倍。（微博@新浪新聞）

但滿屏的英文術語，把很多普通人擋在門外。就像「電腦」取代「電子計算機」，「手機」取代「手持式移動電話機」。一個好的中文名，能降低技術普及門檻，讓AI真正走進千家萬戶。

2. 建立本土標準，掌握話語權

這聽起來有點虛，但仔細想想，網路時代，我們用「字節、像素、帶寬」這些中文詞，毫無障礙。但到了AI時代，「Token、Prompt、Agent」等核心概念，卻長期被英文原詞壟斷。這意味着AI的話語體系，至今還是英語世界定義的。

現在中國日均詞元調用量已經是全球第一，連續三周超過美國。當產業規模足夠大，就必須有自己的術語體系，否則就是在用別人的語言講自己的故事。給Token定中文名，說明我們不再是追隨者，而是規則參與者。

3. 規範產業生態，推動商業化落地

AI產業要規模化發展，必須有統一的計量標準。詞元的定名，讓AI服務定價、算力結算、數據交易有了統一標尺，廠商不用再各說各話。不管是企業採購AI服務，還是個人購買會員，都能明明白白消費，打通技術供給和商業需求的壁壘。

如今，「詞元經濟」已經成為新風口。當然，「詞元」未必是完美的譯名。它確實像楊斌教授說的，被「詞」字限制了想象空間，也有不少網友表示聽起來還是有些抽象。但語言是活的，先有一個名字，比先有一個完美的名字更重要。

其實，這波起名潮早有預兆。前段時間，人民網發起了給AI取中文名的倡議。因為畢竟「AI」只是英文縮寫，缺少一些中國底藴，又覺得「人工智能」四個字太囉嗦。官方希望給人工智能起一個像「電腦」這種，貼合本土文化、朗朗上口的專屬名字。

來看看網友腦洞大開取的名字：

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這波徵集直接炸出全網網友的腦洞，短短幾天，投稿超上百萬。有人走國風路線，提議叫「靈境」。這是錢學森先生當年給虛擬現實取的名，放在AI身上再合適不過了。有人提名「器靈」，說這玩意兒以後有了意識，不就是小說裏那種法寶裏住的靈魂嗎？

還有人從科幻裏找靈感，提議叫「智子」，《三體》粉絲狂喜。也有人從傳統文化裏挖出「智樞」、「玄樞」、「靈機」等名字，聽着就像古代欽天監裏掌管星象的高人。比起正經名字，網友的玩梗操作更上癮。有人喊出傻妞，夢迴《魔幻手機》；有人玩諧音梗，叫仝智，「人+工」合體，直指人工智能本質，諧音「同志」。

更有接地氣的網友直言叫「二狗子」，主打一個親民好記；甚至有人調侃叫「領導」，因為AI總能給出「標準答案」。最絕的是，有人提議叫「懂王」，理由是它什麼都懂，什麼都能給你整兩句。

但也有不少反對派覺得給AI取名，實在沒必要。這部分網友普遍認為，AI已經是全球通用縮寫，不管國內國外都能聽懂。強行改中文名反而增加溝通成本，甚至不利於國際交流。技術術語講究簡潔通用，叫AI順口又好記，關鍵是大家也已經習慣了，沒必要硬套本土文化。

那麼問題來了，你支持給AI起個中文名嗎？

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