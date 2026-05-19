美的集團（0300）：由白電龍頭邁向2B科技平台　利好股價｜彭偉新

在港股及A股市場之中，美的集團一向被視為內地製造業升級的代表企業之一。集團起家於傳統白色家電，現時業務已由單一2C家電製造商，逐步轉型為涵蓋2C智能家電與2B工業科技解決方案的綜合平台。按2025年收入結構計算，2C智能家電仍為核心，佔比約71%，涵蓋空調、冰洗及小家電等產品；2B業務則佔約29%，包括智能建築（HVAC、電梯及樓宇自控）、機器人與自動化（KUKA）、新能源儲能及工業技術等板塊。集團管理層已明確提出中長期目標，希望推動2B收入佔比持續提升，並於2030年前後邁向與2C各佔半壁江山的結構。



從行業角度來看，內地家電市場近年受房地產周期拖累，特別是與地產關聯度較高的中央空調及電梯需求，特別在2024及2025年期間面對壓力，行業整體增長放緩。然而，海外市場成為主要增長動力，尤其歐洲HVAC及熱泵市場在政策推動能源轉型背景下，於2026年有望恢復增長。市場分析師指出，歐洲需求回暖，加上新興市場擴張，有助對沖內地市場波動。此外，數據中心液冷需求增加、商用HVAC升級，以及新能源儲能在全球能源轉型下加快滲透，均為行業中長期結構性的機遇。

美的集團由單一2C家電製造商，逐步轉型為涵蓋2C智能家電與2B工業科技解決方案的綜合平台。（美的官網）

在市場的競爭格局上，2C家電市場競爭激烈，價格戰時有出現，對毛利率構成壓力；而在電梯及部分高端工業設備領域，外資品牌仍佔一定優勢。不過，集團於暖通領域具規模及技術優勢，尤其在磁懸浮離心機等高端產品具競爭力。機器人業務方面，雖然歐洲汽車行業疲弱對訂單構成短期影響，但中國市場市佔率提升，加上集團訂立2030年中國機器人收入達人民幣200億元的目標，反映其對本地自動化需求具信心。新能源儲能方面，集團提出2030年收入達人民幣500億元的發展藍圖，若能順利放量，將成為新盈利支柱。

回顧去年的經營表現，集團整體收入保持穩健增長，惟內地相關業務受周期影響，增速有所放緩。管理層對2026年收入指引為中至高單位數增長，並強調淨利率維持穩定。經營現金流約為淨利潤的1.1至1.2倍，反映現金流質素良好。年度資本開支約人民幣100至150億元，主要用於產能升級及新業務布局。值得留意的是，集團計劃將接近100%淨利潤以股息及回購形式回饋股東，在港股市場屬相對積極的資本管理策略，對估值具支持作用。

美的集團提出2030年收入達人民幣500億元的發展藍圖，若能順利放量，將成為新盈利支柱。（Getty Images）

市場一致認為2B業務為估值重評的關鍵，按預測，2025至2030年2B收入年均複合增長約達到13%，明顯高於2C約6%的增速，若佔比持續提升，整體盈利結構將更趨多元化。歐洲HVAC於2026年復甦、海外OBM佔比上升，有助改善毛利率。新能源儲能及數據中心液冷等新興業務則具潛在爆發力。配合穩定現金流及高派息比率，形成「增長＋回報」雙重投資主線。

美的集團自去年12月16日至今年5月18日期間，股價錄得4.09%的升幅，該期間共錄得46.37億港元的資金流入，當中大戶佔其中的38.51億港元，而散戶則佔當中的7.88億港元。大戶對散戶資金流比率為4.9比1（見下圖），同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上38.72%，而經過持續的回升後，坐貨比率已由最低-10.61%升返至5月18日的32.01%，反映出大戶投資者非常看好美的集團的股價前景。

美的集團（00300）於去年12月16日至今年5月18日期間的資金流狀況。

若以中期股價走勢來看，股價在早前調整後逐步築底回穩，成交量配合下形成較為明顯的支持區。再加上大戶坐貨比率回升，若能突破前期阻力位，技術上有望出現新一輪升浪。投資者可以在91.50港元買竹，等股價向上升破95.00港元後，上望106港元，至於股價若失守20天線88.60港元的話，則要先考慮作出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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