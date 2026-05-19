環聯調查｜17%受訪港人陷數碼詐騙　平均損失4.8萬元冠絕眾受訪地

信貸資料服務機構環聯發布最新的主要詐騙趨勢報告，顯示於2025年間源自香港的所有數碼交易中，有2.8%屬可疑詐騙交易，較去年同期的5%有所回落，同時亦低於全球3.8%的水平。



此外，相關進展亦反映於消費者層面。超過一半（53%）的香港消費者表示，在2025年8月至12月期間，並未察覺或發現自己曾成為網絡、電郵、電話或短訊等數碼詐騙的目標，比例較2024年上升10%，且高於全球的47%水平。

不足一半數碼詐騙受害人向警求助

儘管可疑數碼詐騙交易比率有所下降，惟根據環聯於2025年11月至12月期間在18個國家和地區進行的調查顯示，於1,000名香港受訪者中，17%表示在過去一年曾因數碼詐騙而蒙受金錢損失，人均損失中位數高達6,155美元，即約4.8萬元，不但遠高於全球的中位數1,671美元（即約1.3萬元），亦是所有受訪地區中詐騙損失金額中位數最高的市場。

然而，如此顯著的財務風險並未能提高相應的防範意識。在知道自己已成為數碼詐騙受害人的香港消費者中，不足一半（46%）表示曾報警求助，亦僅42%表示已隨即開啟與信貸報告相關的詐騙提示。

於2025年期間，電訊業在所有源自香港的數碼交易中錄得最高的可疑詐騙交易比率，達5.8%，高於全球平均水平的4.2%，亦較去年同期大幅上升56%。相關數據顯示，電訊業所面對的數碼詐騙風險日益增加，特別是因為騙徒愈加頻繁地透過電訊網絡、流動服務及大量的數碼交易以進行詐騙活動。

環聯﹕港受害人忽略補救措施

其次為虛擬社區（包括網上交友平台及論壇等）。該行業在去年錄得5.4%可疑數碼詐騙交易比率，延續了2024年作為風險最高行業之一的趨勢。物流業則以 5%的比率位列第三，遠超全球平均水平的1.6%。

環聯亞太區首席產品官冼迪雲指出，環聯報告顯示，雖然香港的可疑數碼詐騙交易比率低於全球水平，但消費者所表示的損失金額中位數卻高踞各市場之首，較全球高出3.5倍。不少消費者即使知道自己已成為詐騙受害人，卻仍忽視採取相關補救措施。香港詐騙風險持續且廣泛，隨着流動裝置成為日常交易不可或缺的一部分，為不法分子提供更多機會，當中尤以電訊業為甚。因此，消費者必須積極善用可信賴的工具，持續監察及保障個人資料，在騙徒有機可乘之前做好防範。