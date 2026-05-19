美股｜道指收市跌322點　納指挫0.84%

美國債息持續上揚，此前30年期息創2007年來新高。加上美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱原定再度軍事打擊伊朗，令市場感到焦慮。美股周二（5月19日）低開，道指曾跌441點，納指最多挫389點或1.49%，標指也曾跌69點或0.93%。三大指數至收市跌幅收窄，道指挫322點。納指則跌0.84%，與標指連跌3個交易日。



圖為2025年7月30日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月20日

【04:25】Tesla跌1.43% 高通跌近4%

道指收市報49,363.88點，跌322.24點或0.65%；納指收報25,870.71點，跌220.02點或0.84%；標普500指數收報7,353.61點，跌49.44點或0.67%。

重磅科技股方面，Tesla跌1.43%、Nvidia跌0.77%；蘋果公司（Apple）則升0.38%。

另外，思科（Cisco）跌2.94%，為跌幅最大道指成份股；高通（Qualcomm）挫3.94%。美光科技（Micron Technology）先跌後回升，至收市漲2.52%；英特爾（Intel）亦升2.43%。

【04:05】中概股指數收跌0.01%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.01%。其中，阿里巴巴ADR升1.79%。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

【03:40】油價回落 美元指數微升

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報107.77美元，跌0.89美元或0.82%。倫敦布蘭特期油收報111.28美元，跌0.82美元或0.73%；日內最低曾跌至107.00美元。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.32，升0.14%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.06，升0.03%。

【03:36】現貨金價跌穿4500美元 Bitcoin徘徊7.6萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,487.19美元，跌79.00美元或1.73%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,812.63美元、24小時內變化不大。

【03:35】恒指夜期收報25,603點 低水195點

恒指夜市期指收報25,603點，跌102點，較恒指收市25,797點，低水195點，成交16,753張。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間5月19日

【22:49】Tesla及Amazon跌逾3% Intel挫近4%

道指最新報49,503點，跌182點或0.37%；納指最新報25,742點，跌347點或1.33%；標普500指數現報7,341點，跌61點或0.83%。

科技板塊普跌，思科（Cisco）跌3.05%，暫為跌幅最大道指成份股。美光科技（Micron Technology）跌1.57%，英特爾（Intel）跌3.92%、高通（Qualcomm）挫5.87%。

重磅科技股方面，Tesla暫跌3.68%、Amazon跌3.04%、Google母公司Alphabet跌2.19%、Nvidia挫1.30%，蘋果公司（Apple）也跌0.38%。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

【22:40】油價回落逾1% Bitcoin徘徊7.6萬美元

油價回落，紐約原油期貨現時每桶103.25美元，跌1.13美元或1.08%。倫敦布蘭特期油每桶報110.37美元，跌1.73美元或1.54%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,410.26美元、24小時內變化不大。