美股｜道指早段曾跌逾400點　納指最新挫逾1%

美國債息持續上揚，國際油價仍然高企，加上美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱原定再度軍事打擊伊朗，影響投資者情緒。美股周二（5月19日）低開，道指曾跌441點，目前跌幅收窄；納指則挫逾1%。



圖為2025年7月30日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月19日

【22:49】Tesla及Amazon跌逾3% Intel挫近4%

道指最新報49,503點，跌182點或0.37%；納指最新報25,742點，跌347點或1.33%；標普500指數現報7,341點，跌61點或0.83%。

科技板塊普跌，思科（Cisco）跌3.05%，暫為跌幅最大道指成份股。美光科技（Micron Technology）跌1.57%，英特爾（Intel）跌3.92%、高通（Qualcomm）挫5.87%。

重磅科技股方面，Tesla暫跌3.68%、Amazon跌3.04%、Google母公司Alphabet跌2.19%、Nvidia挫1.30%，蘋果公司（Apple）也跌0.38%。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

【22:40】油價回落逾1% Bitcoin徘徊7.6萬美元

油價回落，紐約原油期貨現時每桶103.25美元，跌1.13美元或1.08%。倫敦布蘭特期油每桶報110.37美元，跌1.73美元或1.54%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,410.26美元、24小時內變化不大。