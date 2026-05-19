美股｜道指早段曾跌逾400點 納指最新挫逾1%
撰文：蕭通
出版：更新：
美國債息持續上揚，國際油價仍然高企，加上美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱原定再度軍事打擊伊朗，影響投資者情緒。美股周二（5月19日）低開，道指曾跌441點，目前跌幅收窄；納指則挫逾1%。
本港時間5月19日
【22:49】Tesla及Amazon跌逾3% Intel挫近4%
道指最新報49,503點，跌182點或0.37%；納指最新報25,742點，跌347點或1.33%；標普500指數現報7,341點，跌61點或0.83%。
科技板塊普跌，思科（Cisco）跌3.05%，暫為跌幅最大道指成份股。美光科技（Micron Technology）跌1.57%，英特爾（Intel）跌3.92%、高通（Qualcomm）挫5.87%。
重磅科技股方面，Tesla暫跌3.68%、Amazon跌3.04%、Google母公司Alphabet跌2.19%、Nvidia挫1.30%，蘋果公司（Apple）也跌0.38%。
【22:40】油價回落逾1% Bitcoin徘徊7.6萬美元
油價回落，紐約原油期貨現時每桶103.25美元，跌1.13美元或1.08%。倫敦布蘭特期油每桶報110.37美元，跌1.73美元或1.54%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,410.26美元、24小時內變化不大。
不足3億變55億美元！ 24歲「AI股神」持倉曝光 狂沽半導體股美股｜道指收市升159點 納指挫0.51% 紐約期油收漲3.07%彭博：SpaceX股東通過1拆5 最快6.12上市 料成史上最大規模IPO路透︰SpaceX 最快6月12日上市美新股集資王Cerebras首掛飆68% OpenAI行政總裁為股東之一