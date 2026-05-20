中廣核電力（1816）因多種因素　2026年預期復甦｜彭偉新

中廣核電力（1816.HK）是中國廣核集團旗下核心核電運營平台，主要從事核電站的投資、建設、營運及電力銷售，收入來源大部份來自核電上網電費。集團透過旗下多個核電基地，包括廣東、福建、遼寧及廣西等地的機組，向電網銷售電力。而核電屬於資本密集型產業，前期建設投入龐大，但一旦投產，營運現金流穩定，發電成本相對可控，因此長期被視為具防守性的公用事業資產。



從行業層面看，核電在中國能源結構中的角色正逐步提升，隨着電力需求升級，以及對能源安全與穩定供應的重視，核電的戰略地位日益明確。行業特點是建設周期長、審批嚴格、進入門檻高，市場結構高度集中，主要由大型央企主導，競爭並非價格戰，而是體現在項目儲備、技術能力及資金實力。近年市場化電價比例提高，為核電企業帶來一定價格波動風險，但同時部分省份推行機制電價安排，例如廣西與遼寧約七成電量按固定機制結算，有助提升盈利可預測性。近期華南地區現貨電價回暖，亦為短期盈利提供支持。

中廣核電力（1816.HK）是中國廣核集團旗下核心核電運營平台。（Getty Images）

在行業之中，中廣核電力的優勢主要是體現在規模與項目儲備，集團現有裝機容量逾三萬兆瓦，隨着惠州1號及蒼南1號機組具備商運條件，裝機容量將提升約3.7%至34,248兆瓦。此外，集團尚有多台機組處於不同建設階段，並計劃收購蒼南核電股權，交易對價約為83.5億元人民幣。若資產注入順利完成，將進一步強化上市平台的資產規模與盈利基礎。由於核電項目需龐大資金支持，中廣核背靠母集團，在融資能力與項目來源上具明顯優勢。

回顧2026年第一季業績，集團實現營業收入約163億元人民幣，同比下降13.3%，而歸母淨利潤27.4億元，同比亦下跌9.3%，主要因更換燃料及十年大修，導致上網電量同比下降約10%。然而值得留意的是，毛利率仍維持在約38%至39%水平，較去年同期微升；淨利率升至16.8%，同比提高0.7個百分點，主要是由財務費用下降18%所帶來的改善。經營現金流同比大增44%至約34.8億元人民幣，顯示營運質素並未轉差。不過，由於資本開支達108億元，自由現金流仍為負值，反映出集團正處於新一輪投資高峰期。

中廣核電力集團尚有多台機組處於不同建設階段，並計劃收購蒼南核電股權。（中廣核電官網）

至於集團今年的亮點，首先是檢修高峰逐步過去，第一季完成多項年度及十年大修，第二季新開展大修數量減少，市場普遍預期利用小時數將回升。其次是新機組投產節奏清晰，有市場報告預期集團在2026至2028年分別有3、2及1台機組投產，為未來三年發電量增長奠定基礎。再者，華南地區電價於4月起回暖，廣東5月綜合電價同比上升28%，若需求持續向好，對第二季盈利有即時幫助。加上機制電價政策逐步落地，部分電量以固定價格結算，有助減低市場波動對盈利的衝擊。

從技術走勢來看，中廣核電力於去年12月自2.86港元低位展開反彈，其後形成一浪高於一浪的上升結構，今年3月一度升至3.77港元後回落。是次調整幅度大致屬健康回吐，股價並未跌穿整段升浪的61.8%黃金比率回調水平，並於4月17日低見3.22港元後止跌回升，顯示中期升勢結構尚未被破壞。不過，其後反彈至3.60港元附近遇阻，再度回調，反映上方仍存在一定套現壓力。值得留意的是，股價早前曾觸及保歷加通道底部後回升，而9天RSI早於4月中已率先見底回升，形成「底背馳」訊號，屬典型技術見底形態，顯示沽壓逐步減弱。若後市成交配合，股價有望逐步挑戰前頂3.77港元，甚至上試3.80港元水平。部署方面，若股價回落至3.40港元附近可考吸納，只要守穩3.30港元關口，中期升勢仍可維持；一旦收市價失守3.30港元，則宜嚴守紀律止蝕離場。

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【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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