滙豐：將提前6個月完成簡化組織架構　已削減4400個非技術員工

滙豐控股行政總裁艾橋智(Georges Eledery)表示，去年推動簡化組織架構節省15億美元成本，相當約8%的員工開支，至今已完成節省當中的14億美元，目標今年6月底前完成，較原定計劃提前6個月，當中包括削減4400名全職非技術員工，從中節省6億美元成本。



相信對收入影響有限

滙豐一連兩日舉行亞洲投資者及分析員會議，艾橋智表示，正穩步推進有關簡化架構，節省成本的計劃，相信對集團收入及業務運作影響有限。他強調，相關措施不會對收入造成任何影響，均是架構內推行的簡化措施，包括業務及領導架構調整，削減了15%的總經理職位，即約300名總經理職位，但沒有影響業務運作。

此外，滙豐18億美元的中期成本分配承諾亦正按計劃進行，當中私有化恒生銀行後釋放3億美元的列帳基準成本協同效應，將用作投資增長機遇。

滙豐並重申2026至28年策略目標，力爭2028年收入增長5%，每年平均有形股東權益回報率達17%或以上，以及每股派息比率50%。滙控財務總監郭珮瑛(Pam Kaur)表示，有信心可以達標，亦相信集團有能力維持增長及創造高回報。