美股｜道指收市漲276點創新高　IBM飆逾12%　油價回落

消息指伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojaba Khamenei）下令，禁止將濃縮鈾運向國外，不符美方在談判中的核心要求。市場憂慮伊朗局勢，美股周四（5月21日）早段下跌，道指最多曾跌311點，紐約期油曾重上每桶100美元。其後有報道稱，美伊已敲定協議最終草案，預計即將公布。美股受消息提振轉漲，道指曾升372點，至收市仍漲276點，創歷史新高紀錄。油價回落，紐約期油至收市跌穿每桶100美元。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月22日

【04:25】ARM飆16% Walmart瀉逾7%

道指收市報50,285.66點，升276.31點或0.55%；納指收報26,293.10點，漲22.74點或0.09%；標普500指數收報7,445.72點，升12.75點或0.17%。

其中，IBM至收市漲12.43%，為升幅最大道指成份股。美國商務部宣布，將以換取股份方式，向9家量子運算企業補助共20億美元。當中IBM以獲得10億美元最多，將用於新成立的合資企業建廠。

其他將獲資助公司也股價上揚，GlobalFoundries漲14.92%、 Rigetti Computing升30.57%、nfleqtion飆31.48%、D-Wave Quantum漲33.37%。

重磅科技股方面，剛於前一天公布季績的Nvidia，股價跌1.77%；Amazon升1.30%、蘋果公司（Apple）漲0.91%。 另外，晶片設計公司ARM漲16.16%。

此外，沃爾瑪（Walmart）次季盈利預測遜於市場預期，股價瀉7.27%，為跌幅最大道指成份股。

【04:08】中概股指數收跌1.50%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.50%。其中，阿里巴巴ADR跌2.23%。

圖為2009年9月8日，位於美國科羅拉多州的IBM廠房標誌。（Reuters）

【03:40】油價跌逾1.9% 美元指數微升

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報96.35美元，跌1.91美元或1.94%。倫敦布蘭特期油收報102.58美元，跌2.44元或2.32%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.25，漲0.17%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.08，漲0.15%。

【03:34】現貨金價微跌 Bitcoin徘徊7.7萬美元

金價微跌。現貨黃金每盎司最新4,540.51美元，跌3.28美元或0.07%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報77,524.68美元、24小時內變化不大。

【03:33】恒指夜期收報25,568點 高水181點

恒指夜市期指收報25,568點，升176點，較恒指收市25,386點，高水181點，成交23,128張。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

【02:26】IBM飆逾一成

道指最新報50,357點，升348點或0.70%；納指最新報26,327點，升57點或0.22%；標普500指數現報7,452點，漲57點或0.22%。

其中，IBM目前漲11.48%，續為升幅最大道指成份股；據指美國將以換取股份方式，為多家量子計算公司提供資金，當中包括IBM新成立的合資企業。

【02:24】布油跌逾2%

油價回落，紐約原油期貨現時每桶96.53美元，跌1.73美元或1.76%。倫敦布蘭特期油每桶報102.66美元，跌2.36美元或2.25%。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

本港時間5月21日

【22:48】IBM飆逾7% Nvidia績後跌近2%

道指最新報49,895點，跌113點或0.23%；納指最新報26,080點，跌189點或0.72%；標普500指數現報7,395點，跌37點或0.50%。

重磅科技股方面，剛公布季績的Nvidia跌1.85%、微軟挫0.73%、Amazon跌0.55%、蘋果公司（Apple）跌0.12%。

另外，IBM目前漲逾7%，暫為升幅最大道指成份股；美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府宣布，將以換取股份方式，為多家量子計算公司提供資金，當中包括IBM新成立的合資企業。

【22:39】紐約期油漲逾2% Bitcoin現報7.7萬美元

油價回升，紐約原油期貨現時每桶100.62美元，升2.36美元或2.40%。倫敦布蘭特期油每桶報106.93美元，漲1.91美元或1.82%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報倫敦布蘭特期油美元、24小時內變化不大。