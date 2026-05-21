世界金融論壇2026｜金融市場分化將延續　三條主綫加劇不確定性

第九屆世界金融論壇年會暨洲際對話2026年度大會今日在港舉行，並發布《2026年世界經濟金融展望》報告。報告顯示，2026年全球金融市場分化格局將延續，「AI泡沫」、「地緣博弈」、「貨幣數字化」成為三條核心主線。



全球股市估值高企 AI泡沫風險引警惕

數據顯示，2025年全球股市呈現顯著分化。納斯達克100指數在AI熱潮推動下，市盈率突破50倍，年末收於49.3倍；標普500指數達31.8倍，主要股指估值普遍處於歷史高位。德國DAX指數受惠於製造業回暖而上行，日經225指數則觸底反彈並創下歷史新高。

報告認為，2026年AI泡沫風險正在累積。科技股估值溢價過高，但商業化落地卻未如預期，一旦盈利修正，恐引發板塊劇烈回調，並通過市場情緒傳導，衝擊全球風險資產。報告警示，當前市場對AI概念的定價，已透支未來數年的增長預期，投資者需警惕估值回歸風險。

世界金融論壇2026，會上嘉賓們正在座談。（圖源現場）

地緣衝突主導大宗商品 油金走勢劇烈震盪

在大宗商品方面，地緣政治已成為定價的核心變量。2025年國際油價呈現「前高後低」的走勢，黃金則全年在高位震盪。踏入2026年，美伊衝突導致霍爾木茲海峽通航受阻，加上美國對委內瑞拉的制裁，油價短期內出現反彈並劇烈震盪。

報告預測，雖然石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）暫停增產，為油價提供一定支撐，但長期供過於求的格局，仍會限制油價的上行空間。至於黃金，預計將延續高位運行的態勢，地緣風險與美元信用弱化，將持續強化其避險價值。

數字貨幣加速滲透 監管與創新再平衡

加密貨幣方面，2025年全球市場規模突破4萬億美元，穩定幣市值超過2000億美元，美國《天才法案》確立了監管框架；央行數字貨幣（CBDC）研發步伐加快，零售型的進展明顯快於批發型。報告認為，2026年加密貨幣波動將加劇，比特幣面臨階段性回調，穩定幣則向機構化轉型。

與此同時，報告指出AI在金融領域的滲透正在加速，雖然提升了風險控制與定價效率，但也帶來算法歧視、數據安全及系統性風險等問題。2026年，行業將聚焦於創新與安全的平衡，強化算法監管與風險隔離，推動AI金融走向合規化、可持續發展。