美股｜道指高收645點　納指飆1.54%　國際油價瀉5.6%

市場等待AI晶片巨頭Nvidia公布季績，科技股和晶片股上揚提振了市場情緒。與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，與伊朗的談判已進入最後階段。美股周三（5月20日）造好，三大指數同升逾1%。其中，道指在最多跌128百點後反彈，最多曾升703點，至收市仍漲645點；納指則飆1.54%。另外，油價大幅回落，至收市約跌5.6%。



圖為2026年1月2日，美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳，擺有美國總統特朗普（Donald Trump）的相片。（Reuters）

本港時間5月21日

【04:25】Tesla升3.2% Nvidia績前漲1.3%

道指收市報50,009.35點，升645.47點或1.31%；納指收報26,270.36點，漲399.65點或1.54%；標普500指數收報7,432.97點，升79.36點或1.08%。

重磅科技股方面，Tesla升3.25%、Amazon升2.19%、Nvidia漲1.30%；蘋果公司（Apple）升1.10%。

另外，美光科技（Micron Technology）漲4.76%、英特爾（Intel）漲7.36%

【04:05】中概股指數收跌0.44%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.44%。其中，阿里巴巴ADR跌0.88%。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

【03:56】油價大幅跌逾5.6% 美元指數下跌

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報98.26美元，跌5.89美元或5.66%。倫敦布蘭特期油收報105.02美元，跌6.26元或5.63%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.09，跌0.24%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.84，跌0.13%。

【03:49】現貨金價重上4500美元 Bitcoin升上7.7萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,548.07美元，漲66.02美元或1.47%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報77,557.47美元、24小時內升逾1%。

【03:35】恒指夜期收報25,761點 高水110點

恒指夜市期指收報25,761點，升187點，較恒指收市25,651點，高水110點，成交21,951張。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間5月20日

【22:49】Nvidia績前上揚 Intel漲逾半成

道指最新報49,661點，升297點或0.60%；納指最新報26,103點，漲232點或0.90%；標普500指數現報7,397點，升44點或0.60%。

重磅科技股方面，Nvidia現升1.73%、Tesla升1.61%、Amazon漲1.28%、蘋果公司（Apple）升0.18%。

晶片板塊上揚。 Marvell Technology 現漲7.17%，Intel 漲5.75%，美光科技（Micron Technology）升2.30%

【22:38】布油跌逾4% Bitcoin現報7.7萬美元

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶100.53美元，跌3.85美元或3.69%。倫敦布蘭特期油每桶報107.09美元，跌5.01美元或4.47%。