「迪王」「寧王」之爭　花落誰家？｜伍禮賢

比亞迪（1211）與寧德時代（3750）近期在電池儲能發展的步伐引人注目，參考比亞迪2025年的全年業績報告，集團於期內的儲能系統全球出貨量超60GWh，全球儲能系統出貨廠家排名第一位。



而寧德時代首季營業收入按年增長52.45%至約1,291.31億元人民幣，純利則按年上升48.52%至207.38億元人民幣，營收及純利增幅更勝去年同期，集團近期發表第三代神行超充電池，由10%電量充電至98%只需6分27秒，領先同行。

作為電池界兩大巨頭，「迪王」、「寧王」之間的競爭局面成為外界關注焦點。

2026年3月，比亞迪較上月同期上升4.26%。（Getty Images）

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，以2026年3月內地動力電池企業裝車量比較，寧德時代的佔比則為45.5%，按月跌3.56%，而比亞迪較上月同期上升4.26%至17.8%，反映「迪王」市佔率向「寧王」追貼近7.8個百分點。

而根據SNE Research數據，2026年首兩個月全球動力電池裝車量排名，寧德時代的市場份額為42.1%，按年增長3.4%，而比亞迪的市場份額為13.4%，按年跌2.6%，雙方的市場份額合計佔全球的55.5%。如果淨計算中國以外市場，2026年首兩個月全球排名，排名首位的寧德時代，市場份額為34.0%，按年增長4.1%；而韓企LGES的市場份額則按年跌4.3%至15.3%；比亞迪的市場份額位列第三名，份額比率為10.2%，按年升3.4%。

寧德時代在全球的領先地位仍然顯著。（Getty Images）

從上述數據反映，比亞迪在車用電池競爭力方面正逐步增強，但寧德時代在全球的領先地位仍然顯著。而兩者在電池原料與技術路線方面，存在明顯差異。

比亞迪與寧德時代作為全球領先的電池製造商，在原料選擇與技術路線上展現出不同的策略，形成鮮明的差異化優勢。

比亞迪的刀片電池主要採用磷酸鐵鋰（LFP）作為正極材料，其具備高安全性、成本低、循環壽命長等特點，但能量密度相對較低。為了突破續航瓶頸，比亞迪在第二代刀片電池中引入磷酸錳鐵鋰（LMFP），在保持安全性的同時提升能量密度與快充性能，續航里程突破1,000公里，充電速度大幅提升。

寧德時代在電池產品種類或原料應用則較為廣泛，涵蓋了磷酸鐵鋰、三元高鎳鋰電池、鈉離子電池等。磷酸鐵鋰電池因安全性高與成本相對低，廣泛應用於乘用車與儲能系統；而三元高鎳鋰電池的原料包括鎳鈷錳酸鋰或鎳鈷鋁酸鋰等三元聚合物，具備有鎳、鈷及錳或鋁等元素，憑藉能量密度優勢，成為長續航車型的首選，但同時面臨成本與安全挑戰。鈉離子電池則因為成本更低，原料鈉的蘊藏量豐富，有望得以普及應用。

比亞迪在第二代刀片電池中引入磷酸錳鐵鋰，在保持安全性的同時提升能量密度與快充性能。（Getty Images）

在新技術方面，寧德時代積極推進鈉離子電池的研發，這種電池依靠更豐富的資源，成本更低，特別適合儲能與中低端車型市場。

行業龍頭的未來競爭領域

比亞迪自2020年正式發表刀片電池，其已成為新能源汽車領域的重要技術突破，並在2026年推出第二代產品，進一步提升快充性能與能量密度，壯大其全球市佔擴展步伐，筆者相信比亞迪有能力在未來晉升為國際主要的電池供應商，電池儲能業務亦可望漸漸成為業務增長引擎之一。

寧德時代的優勢不僅在於材料選擇的多樣化，更在於其於產業鏈的全面佈局。集團掌握從正極材料、鋰鹽、前驅體到回收的完整供應鏈，確保原料供應的穩定性與成本控制能力。這種策略使寧德時代能夠在全球電池市場中保持領先地位，並具備更強的抗風險能力。

「迪王」、「寧王」在車用電池領域的發展出色，兩者相互競爭之下亦相互成就。未來兩者亦均有機會面對下游汽車銷量、市場淮入與關稅等因素左右前景，相信雙雄爭霸的局面將在中期繼續維持。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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