外賣內捲後的「兵家必爭之地」｜伍禮賢

內地當局早前正式實施《互聯網平台價格行為規則》，銳意結束平台企業的「內捲式」價格戰，外界關注涉及外賣平台的「燒錢大混戰」將有望步入尾聲。但若市場生態逐步回復正常後，行內企業又有哪些新業務發展值得投資者留意？未來有哪些領域或成為新趨勢？筆者認為，有兩大潛在領域成為「兵家必爭之地」。



1. 外賣自營店

京東集團（9618）在2025年全年業績中，新業務收入達492.82億元（人民幣，下同），對比2024年全年的新業務收入約191.57億元，按年上升約1.57倍，單計2025年第四季度的收入140.85億元，按年激增201%。雖然仍處於虧蝕狀態，但受惠於外賣、特價購物平台和國際業務的快速擴張推動，突顯出新業務對集團往後發展的價值。

筆者特別對集團旗下的外賣自營店七鮮小廚發展感興趣，七鮮小廚除了通過「新鮮現炒」、「食材透明」及「24小時後廚直播」以確立食客對其餐飲質素的信心外，集團於2025年11月更推出團體餐飲服務，將承接各類企業單位食堂營運及線上團餐訂餐業務，服務範圍涵蓋校園、企業及工作團體等多元化團餐領域。

京東集團（9618）在2025年全年業績中，新業務收入按年上升約1.57倍。（Getty Images）

有內地諮詢機構在2025年年中發布的《2025年中國團餐行業研究報告》顯示，2024年團餐市場規模已達約2.7萬億元，預計2026年團餐市場規模將超3.5萬億元，反映出行業的規模龐大。

另外，由於團餐企業通常通過競標、談判等方式與團體客戶簽訂長期服務合約，這種契約關係保障了業務的持續性和收入可相對穩定。同時，客戶通常會預告用餐人數，使得團餐企業可以根據訂單進行採購、生產，從而有效規劃成本開支，減少浪費以保證利潤空間，相信對七鮮小廚的經營穩定性提供支持。

京東外賣於本年2月28日上線一周年，內媒引述集團信息指已累計獲得超過2.4億用戶下單，市場份額突破15%，期望在2026年把數字推升至30%。筆者認為，京東通過縱向發展上游業務的七鮮小廚，為屬於下游業務的京東外賣業務提供穩定的送餐需求，同時透過自有餐食品牌，京東能在外賣市場中建立差異化優勢。

2. 無人配送＋海外市場拓展

至於另一平台企業美團（3690），參考其2025年全年業績，集團表示因對海外業務的投資增加，期內新業務分部的收入仍按年升19.1%至1,040.29億元，新業務分部虧損按年擴大至100.82億元，較2024年的虧損72.73億元增加28.09億元。

筆者認為集團投入至海外業務對全球化佈局有正面影響，而其將無人配送視為其「零售+科技」戰略的核心，從長期來看不僅有助降低營運成本，更是為了打造一個難以複製的營運壁壘，從而扭轉現時的困局。

美團將無人配送視為其「零售+科技」戰略的核心。（Getty Images）

美團在智慧配送領域已展現多元化的領域，無人配送車已在北京、深圳等地實現常態化營運，旗下新一代「魔袋20」具備L4級自動駕駛能力，可全天候運行，即使在惡劣天氣下也能保障運力。集團的無人機配送業務則拓展至香港、杜拜等全球多個城市，截至2025年底累計完成訂單量達78萬宗。

筆者認為美團針對性把業務拓展至整個海灣國家市場是未來發展的關鍵，特別是由於當地社會較為富裕，加上民眾的消費水平亦相對較高，在配合智能科技配送的支持下，看好有助美團解決現時主力在內地以吸引性收費換取市場佔有地位的困局。

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