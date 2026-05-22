世界金融論壇2026｜應爭取世界金融論壇永久落戶香港

第九屆世界金融論壇年會暨洲際對話 2026 年度大會於5月21日在香港召開，這是世界金融論壇（World Finance Forum, WFF）首次離開北京和上海舉辦。主題是《尋求穩定與增長新錨：在分裂、動盪的世界中，重塑與適應世界經濟金融新格局》 。



本次論壇主辦方是世界金融論壇組委會、金磚智庫（BRICS Think Tank）、重建布雷頓森林體系委員會，戰略合作夥伴是香港金融發展局（FSDC）。香港01首次作為本次論壇的戰略合作媒體。會議聚集了全球60+國家、約300位政商學界領袖、金融機構負責人、學者及科創代表參與其中。



香港特首李家超在世界金融論壇致辭。（主辦方供圖）

世界金融論壇是 「中國主導、面向全球、聚焦金融與全球治理」 的高規格平台，尤其在金磚國家、全球南方、人民幣國際化、金融科技領域話語權很強。此次論壇活動首次離開北京、落地香港，意義很大：既是對香港國際金融中心地位的背書，也是國家層面 「以內地為體、香港為用」 的金融開放布局。國家把最高級別金融論壇之一首次移出內地、放在香港，等於官方確認香港是中國面向全球的金融門戶。正如香港特首李家超在致辭所說的那樣：香港是 「穩定之錨、增長之帆」，全球第三、亞洲第一國際金融中心，背靠祖國、聯通世界。

如此級別、規格的金融活動在香港舉行，特首致辭 + 多國政要 + 全球金融巨頭，提升了香港全球話語權。一方面強化 「一國兩制」金融優勢：香港是全球唯一同時擁有中國內地 + 國際雙重製度優勢的金融中心；普通法、自由兌換、資本自由流動、國際化人才、成熟監管，內地不可替代。 另一方面可以提升香港的全球曝光與話語權：世界金融論壇匯聚60 + 國家、政商學界頂層，香港作為東道主，直接站上全球金融議程設置的舞台中心。

此外，亦是香港作為全球第三、亞洲第一金融中心的鞏固：香港在IPO、離岸人民幣、財富管理、綠色債券、金融科技等領域領先，世界金融論壇是最好的實力展示窗口。在「十五五」戰略中，國家明確支持香港鞏固提升國際金融中心地位，世界金融論壇就是落實國家戰略的標誌性活動。

李文龍在世界金融論壇發言。（主辦方供圖）

眾所周知，西方主導了達沃斯、IMF系列活動，從國際話語權平衡國的角度，亟需打造中國主導、新興市場參與的平行高端對話體系，而香港正是最佳物理載體。香港也非常需要這類高規格國際金融活動，這就是最好的「實力廣告」：直接向全球展示法治、資本自由、人才匯聚、市場深度、國際化程度。更可以強化「超級聯繫人」角色，香港就是中國與世界之間的雙向轉換器：對外，中國資本出海、中企全球融資、人民幣國際化；對內，全球資本進入中國、分享中國增長紅利。世界金融論壇這樣高規格論壇是最高效的跨境資本與信息對接平台。香港正大力發展綠色金融、金融科技、Web3、虛擬資產、大宗商品、家族辦公室、財富管理等等，世界金融論壇可以專題聚焦這些新賽道，吸引全球資本與技術落地香港。

港府應當爭取世界金融論壇永久會址落戶香港，長期化、機制化、旗艦化運營，打造亞太頂級金融對話平台。不與達沃斯搶西方議程，反而專注在中國 + 新興市場 + 全球治理新秩序上，比如人民幣國際化、金磚金融合作、全球南方融資、綠色金融、金融科技、跨境支付、大灣區金融一體化等等。並以此打造金融 + 科技 + 產業的生態構建，以 世界金融論壇為平台，吸引全球金融科技、AI、區塊鏈、綠色能源企業在港設立亞太總部。如此，在國際輿論場，就是最硬核、最理性、最有說服力的 「香港故事」。