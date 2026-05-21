世界金融論壇2026｜報告料中國GDP今年增4.5%至5%　迎4大發展機遇

第九屆世界金融論壇年會暨洲際對話2026年度大會今日（21日）在香港舉行，大會發布《2026年世界經濟金融展望》報告，對中國經濟發展形勢作出系統研判。



報告顯示，2025年，中國經濟在貿易摩擦與房地產調整雙重壓力之下，仍達成5.0%增長目標，出口展現強勁韌性。另外，財政擴張有效支撐經濟復甦，消費溫和回暖，製造業投資保持高增長，新動能持續壯大，物價溫和、就業穩定，經濟結構優化趨勢明顯，高質量發展穩步推進。

展望2026年，報告預期中國經濟增速區間為4.5%至5%。

具體來講，中國面臨四大發展機遇：一是產業升級提速，高端製造、數字經濟、綠色產業將成為新引擎；二是內需潛力釋放，消費擴容提質、新型城鎮化雙輪驅動；三是對外開放深化，「一帶一路」、自由貿易試驗區提升開放水平；四是政策空間充足，財政精準發力，貨幣政策靈活適度。

世界金融論壇2026，會上嘉賓發言。（圖源現場）

不過，報告同時指出，目前中國經濟發展仍有五大問題需重點關注。一是外部貿易摩擦與地緣衝突；二是國內房地產調整；三是地方財政壓力；四是產業升級瓶頸；五是人口結構變化。

面對以上五大問題，報告亦有所建議。

報告指，作為「十五五」開局之年，2026年中國應實施五大策略：擴大內需，提振消費、優化投資；產業升級，突破核心技術、發展新質生產力；風險防控，化解房地產、地方債務風險；改革開放，深化市場化改革、擴大高水平開放；民生保障，穩定就業、完善社保、推動共同富裕。