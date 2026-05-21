世界金融論壇2026｜經濟金融展望報告獨家首發　料區域分化延續

在美伊沖突持續演進背景下，全球經濟覆蘇正處於關鍵十字路口，動蕩與變革交織的趨勢愈發鮮明。第九屆世界金融論壇年會暨洲際對話2026年度大會今日﹙21日﹚在香港舉行，並發表今年經濟金融展望報告。《香港01》作為官方戰略合作媒體，獨家首發內容，報告明言全球經濟存在「不對稱性」，雖然通脹壓力有所緩解，部分地區依然頑固，而今年結構性改革成為增長關鍵。



全球經濟存在「不對稱性」

報告指出，展望 2026 年，IMF 預測全球經濟增速仍維持 3.3%，技術進步與市場適應力對沖貿易政策逆風。2025 年全球經濟增長分化顯著，新興經濟體增速 4.4%，顯著高於發達經濟體 1.7%。2026 年區域分化延續，呈現新興經濟體 > 美國 > 歐元區 > 日本的梯度格局。發達經濟體增速微升至 1.8%：美國 2.4%，受益於財政與貨幣政策寬松；歐元區 1.3%，制造業受關稅波動沖擊，財政整頓壓制公共投資；日本 0.7%，外部貿易惡化與利率上升制約動能。

至於新興經濟體，整體增速 4.2%，中國增速預期 4.5%，政策聚焦科技自強與財政擴張，南南貿易對沖美方關稅壓力，人口結構、產業鏈完整度與內需潛力使其成為全球增長核心支撐。

2026 年區域分化延續，呈現新興經濟體 > 美國 > 歐元區 > 日本的梯度格局。﹙路透社﹚

通脹方面，全球通脹壓力有所緩解，部分地區依然頑固。2026 年全球通脹緩慢下行至3.7%，但黏性仍存。美國關稅成為結構性通脹變量，PIIE 預計美國 PCE 通脹全年維持 3% 左右；歐元區 1.9%，能源地緣風險抵消下行成果；新興經濟體 4.7%，本幣貶值與糧食安全仍存隱患。全球通脹演化呈現區域分化與覆雜性，能源價格反彈與服務通脹成為核心制約。

談及全球貿易，報告指，2026 年全球貿易增速降至2.3%，供應鏈重構效應集中顯現。美伊沖突導致霍爾木茲海峽通航受阻，疊加美國關稅政策，全球貿易碎片化加劇。美國針對半導體、先進芯片等戰略領域加征 25% 關稅，推動電子產業鏈物理切割，形成技術與制造閉環。供應鏈從 “效率優先” 轉向 “安全優先”，近岸外包、友岸布局成為主流，全球貿易成本擡升，資源配置效率下降。

「去美元化」的長期趨勢正在全球範圍內湧動。（VCG）

全球央行加速去美元化

2026 年全球債務延續擴張，美債配置邏輯重構。美國財政赤字高企（2025 財年 1.9 萬億美元），長期利率維持高位，10 年期美債收益率波動於 3.75%-4.75%。全球央行加速去美元化，73% 央行看空美元儲備份額，43% 計劃增持黃金，資產配置從單一美元錨轉向多元分散體系，黃金、區域性金融資產配置比例提升。

至於各國貨幣政策，報告認為，將聚焦通脹與增長平衡：美聯儲謹慎降息 1-2 次，利率回落至 3.25%-3.50%，主席提名引發政策不確定性；歐央行維持寬松，緊盯通脹反彈；日本央行漸進加息，評估匯率與金融市場反應。全球央行兼顧短期目標與長期金融穩定，防範資產泡沫與系統性風險。

2026 年結構性改革成為增長關鍵，OECD 預測五年內改革可提升全球增速 0.8 個百分點。改革核心：一是勞動力市場改革，提升參與率與技能匹配度；二是市場化改革，降低準入壁壘，優化資源配置；三是制度與監管現代化，提升投資回報率。改革為貨幣財政政策提供支撐，是短期穩增長、長期高質量發展的必經之路。