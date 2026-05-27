研究機構︰港財富管理規模增至23萬億元　首度超越瑞士　稱冠全球

波士頓諮詢公司（BCG）發表《2026年全球財富報告》顯示，香港去年財富管理規模增10.7%至2.95萬億美元（約23.01萬億港元），首次超越瑞士的2.94萬億美元，成為全球財富管理的「一哥」。



報告指，香港去年管理財富規模增加，主要來自中國的財富、去年新股（IPO）熱潮及股市暢旺等因素。來自內地資金流入佔香港資產管理規模約60%，香港鞏固作為中國通往全球市場門戶的地位。預期2030年香港將維持年增長率約9%至4.6萬億美元。

瑞士國旗：Flags flutter in front of the Bundestag before a meeting of German Chancellor Olaf Scholz and Swiss Federal Council (Bundesrat) President and chief of the interior federal department Alain Berset, at the Chancellery in Berlin, Germany April 18, 2023. REUTERS/Fabrizio Bensch

瑞士財富管理規模按年增7.6%

排第二位的瑞士去年管理財富規模增7.6%至2.94萬億美元，主要來自西歐客戶，佔比40%，預期2030年年增長率6%至4萬億美元。排第三位為新加坡，去年管理財富規模升10.3%至2.1萬億美元，為連繫西方及亞洲的橋樑，當地已有超過2,000間單一家族辦公室，以及100間獨立財富管理公司，2030年預期年增長率9%至3.3萬億美元。

BCG表示，去年全球財富管理規模升8.4%至15.7萬億美元，主要集中全球10大投資中心，受惠環球金融市場表現強勁。