伊朗局勢｜許正宇：接家辦及財富管理機構查詢 本港有危亦有機
撰文：吳美松
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美國與以色列對伊朗的軍事行動持續，導致國際油價上升。財經事務及庫務局局長許正宇今日（15日）指，國際油價上漲必然會影響金融市場與未來經濟預測，政府作為監管者，將繼續確保市場功能行之有效。另外，他透露近日業界收到家族辦公室及財富管理機構的查詢，顯示本港有危亦有機。
許正宇接受商台節目《政好星期天》訪問時表示，中東局勢對香港既有風險亦有機遇。他強調，相比中東其他地區，香港的安全、穩定與可預見性日益突顯，吸引部分原本計劃投放於中東的資金配置轉向更分散。
他又稱部分律師行、銀行近日陸續收到家族辦公室及財富管理機構的查詢，顯示海外投資者對來港設立或擴展資產管理業務的興趣增加。
許正宇續說，政府正就資產管理中心相關工作積極籌謀，並向立法會提交了稅務條例修訂，擴大對家族辦公室及基金的稅務豁免範圍，包括貴金屬交易與數碼資產等，以向國際市場發出香港作為資產管理中心的強烈訊號。
中東局勢緊張亦令國際油價上漲，許正宇表示，能源是經濟發展的重要元素，國際油價上漲必然會影響金融市場與未來的經濟預測。政府將持續履行監管責任，確保市場功能有效運作。
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