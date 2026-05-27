香港跨境財富管理規模增至23萬億元 首度超越瑞士 稱冠全球
撰文：張偉倫
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波士頓諮詢公司（BCG）發表《2026年全球財富報告》顯示，香港去年跨境財富管理規模增10.7%至2.95萬億美元（約23.01萬億港元），首次超越瑞士的2.94萬億美元，成為全球最大跨境財富管理中心「一哥」。
報告指，香港去年管理財富規模增加，主要來自中國的財富、去年新股（IPO）熱潮及股市暢旺等因素。來自內地資金流入佔香港資產管理規模約60%，香港鞏固作為中國通往全球市場門戶的地位。預期2030年香港將維持年增長率約9%至4.6萬億美元。
瑞士財富管理規模按年增7.6%
排第二位的瑞士去年管理財富規模增7.6%至2.94萬億美元，主要來自西歐客戶，佔比40%，預期2030年年增長率6%至4萬億美元。排第三位為新加坡，去年管理財富規模升10.3%至2.1萬億美元，為連繫西方及亞洲的橋樑，當地已有超過2,000間單一家族辦公室，以及100間獨立財富管理公司，2030年預期年增長率9%至3.3萬億美元。
BCG表示，去年全球財富管理規模升8.4%至15.7萬億美元，主要集中全球10大投資中心，受惠環球金融市場表現強勁。
財政司司長陳茂波回應報告表示，國家「十五五」規劃明確支持香港強化國際資產及財富管理中心功能，這也是香港「金融 +」發展策略的重要一環。
陳茂波說，過去數年，特區政府與金融業界共同努力，持續完善金融基建與生態、豐富投資產品及風險管理工具，並深化與各地資本市場的互聯互通。當前，環球投資者積極尋求多元化的資產配置，香港憑藉「一國兩制」下的優勢；自由、開放、透明和可預期的經濟政策；穩定安全的投資環境，以及跨越市場的聯通優勢，正吸引越來越多超高淨值人士及家族辦公室落戶並在港投資。