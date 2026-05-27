香港跨境財富管理規模增至23萬億元　首度超越瑞士　稱冠全球

波士頓諮詢公司（BCG）發表《2026年全球財富報告》顯示，香港去年跨境財富管理規模增10.7%至2.95萬億美元（約23.01萬億港元），首次超越瑞士的2.94萬億美元，成為全球最大跨境財富管理中心「一哥」。



報告指，香港去年管理財富規模增加，主要來自中國的財富、去年新股（IPO）熱潮及股市暢旺等因素。來自內地資金流入佔香港資產管理規模約60%，香港鞏固作為中國通往全球市場門戶的地位。預期2030年香港將維持年增長率約9%至4.6萬億美元。

瑞士國旗：Flags flutter in front of the Bundestag before a meeting of German Chancellor Olaf Scholz and Swiss Federal Council (Bundesrat) President and chief of the interior federal department Alain Berset, at the Chancellery in Berlin, Germany April 18, 2023. REUTERS/Fabrizio Bensch

瑞士財富管理規模按年增7.6%

排第二位的瑞士去年管理財富規模增7.6%至2.94萬億美元，主要來自西歐客戶，佔比40%，預期2030年年增長率6%至4萬億美元。排第三位為新加坡，去年管理財富規模升10.3%至2.1萬億美元，為連繫西方及亞洲的橋樑，當地已有超過2,000間單一家族辦公室，以及100間獨立財富管理公司，2030年預期年增長率9%至3.3萬億美元。

BCG表示，去年全球財富管理規模升8.4%至15.7萬億美元，主要集中全球10大投資中心，受惠環球金融市場表現強勁。

財政司司長陳茂波回應報告表示，國家「十五五」規劃明確支持香港強化國際資產及財富管理中心功能，這也是香港「金融 +」發展策略的重要一環。

陳茂波說，過去數年，特區政府與金融業界共同努力，持續完善金融基建與生態、豐富投資產品及風險管理工具，並深化與各地資本市場的互聯互通。當前，環球投資者積極尋求多元化的資產配置，香港憑藉「一國兩制」下的優勢；自由、開放、透明和可預期的經濟政策；穩定安全的投資環境，以及跨越市場的聯通優勢，正吸引越來越多超高淨值人士及家族辦公室落戶並在港投資。