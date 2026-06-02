恒地利奧坊．首隅全盤234伙沽清　套現13.4億　第6期擬第三季開售

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第五期利奧坊．首隅最新以705萬元沽一伙連平台戶。發展商表示，全盤234伙終沽清，套現約13.4億元。最新成交為5樓K室，實用面積322平方呎，連70平方呎平台，屬一房間隔，成交價705萬元，呎價21,894元。



利奧坊系列累售2295 利奧坊第6期第三季開售

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊系列累售2,295伙，佔整個系列99%，套現約140億元，目前僅餘3伙單位待售，至於利奧坊第6期現正籌備中，部署於今年第三季開售。

大角咀重建項目利奧坊系列第五期利奧坊．首隅。

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