美伊停對話加息風險增　滙豐恒生加定存息　星展美元存息加至4厘

中東局勢持續未穩，美國及伊朗暫停對話，伊朗並擬全面封鎖霍爾木茲海峽，市場憂慮高通脹將維持更長時間，聯儲局減息或無望，而加息風險正在上升。同時加上臨近半年結，本港銀行積極上調定存息吸客，而龍頭大行滙豐也不例外，該行上調中短期定存息，當中3個月「獎賞錢」港元定存息達2.655厘，而恒生銀行也上調兌換資金定存優惠。



星展香港星展銀行推出6月份特選客戶定存優惠，以新資金開立合計50萬港元或6.5萬美元的定期存款，存款期為4個月或6個月，港元可獲總年利率3厘優惠，而美元更達4厘。

滙豐3個月「獎賞錢」港元定存息加至2.655厘

另外，星展銀行推出6月份特選客戶定存優惠，即日起至6月30日，合資格DBS Account或星展豐盛理財客戶成功登記並透過手機銀行或網上理財，以新資金開立合計50萬港元或6.5萬美元的定期存款，存款期為4個月或6個月，港元可獲額外年利率獎賞，總年利率為3厘，而美元定存更達4厘。

滙豐銀行在5月底推出全新的「獎賞錢」定期存款優惠，今日再進一步上調該優惠，3個月及6個月港元定存息由2.435厘及2.215厘，分別上調22點子，至2.655厘及2.435厘。此為預先發放「獎賞錢」作為定存利息的優惠，客戶在手機銀行以新資金開立便可。等值年利率根據基本年利率及預先發放「獎賞錢」的價值，以每1「獎賞錢」可抵銷價值港幣1元的交易金額為基準合併計算得出。

滙豐同時也調高一般資金的定存息，3個月及6個月港元定存息，由2.2厘及2.4厘，上調20點子，至2.4厘及2.2厘。而恒生銀行則調高兌換資金的短存優惠，1星期存款期年利率，田5厘加至6厘。該行近日還有為全新理財客戶而設的10厘定存，存款期為2個月，不過要先開立定存，享有基本年利率，再透過做任務獲取抽獎機會，才有機會抽中10厘年利率。