買樓注意！按揭審批「塞車」　有業主等逾個半月　專家教路避雷

本港樓市交投持續旺盛，令按揭需求大增，加上銀行積極上調回贈優惠，導致近日出現審批「塞車」情況，有按揭業界人士向《香港01》透露，步入5月以來，由於按揭需求大幅增加，惟銀行人手等配套未能跟得上，令審批時間延長，有客戶遞交申請達六周，但仍未獲得銀行審批結果，而以往在交齊「銀行五寶」後，一個月內已有相關結果，有時甚至快至一兩周便已有結果。「塞車」情況會出現在人手等配套有限的中小行，而大行中則以中銀香港較為明顯。



步入5月以來由於按揭需求大幅增加，惟銀行人手等配套未能跟得上，令審批時間延長，有客戶需要等待六周以上。「。

人手等配套未能跟上需求

樓按審批出現「塞車」，可算是樓市回升洐生的「happy problem」。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本港樓市2024年尾曾經經歷低谷，隨之按揭業務大幅下跌，令本港銀行大幅裁減及調配按揭人手，大行及中小行均幾乎無例外。

他指出，至去年下半年起，本港樓市逐漸回暖，今年以來成交更非常旺盛，令按揭申請需求大幅上漲，而銀行出於審慎等考慮不會即時大幅增聘人手，而且增聘請後的人手培訓，以及人工智能（AI）應用提升也需時，故此人手及相關配套未能配合需求提升。

戴德梁行數據顯示，首季本港樓市量價齊升，住宅總成交約18,650宗，按年升53%，按季升9%，一手成交約佔整體三成。

作為本港按揭市場龍頭的中銀香港，在按揭優惠方面一向積極，相較其他三大行有推出定息按揭，中銀則主力在回贈方面提升優惠。（資料圖片）

中銀力推回贈搶市佔

而據《香港01》了解，除了中小行，在大型銀行中，則以中銀香港「塞車」情況較為明顯。作為本港按揭市場龍頭的中銀香港，在按揭優惠方面一向積極，相較其他三大行包括滙豐、恒生及渣打銀行有推出定息按揭，中銀則主力在回贈方面提升優惠，該行上月尾提高按揭回贈至1.2厘，成為此輪樓市升勢以來首家回贈破1厘的大行，1,000萬元按揭額或以上便可享有該回贈，相較其他大行目前一般只會按個案情況去處理。

日前《香港01》也有獨家報道，該行進一步提升按揭回贈，290萬元按揭貸款額，也可獲1%回贈，相較其他大行一般僅有0.65%至0.9%回贈，為全港最高回贈水平。

有業界人士表示，自中銀香港上月成為首家提高回贈逾1厘的大行以來，已成功吸納了不少申請需要處理，惟人手等配套未能跟上需求。相較以往一般在交齊文件資料後，包括「銀行五寶」（即身份證、出糧單、稅單、信貸包括信用卡月結單，以及樓宇臨時買賣合同），若果是居屋申請，大行一般一至兩周便有審批結果，而有客戶同步申請幾家大行按揭，中銀香港需要較其他大行，多數日至一周時間方有審批結果。

而私樓按揭申請方面，交齊文件資料後，一般銀行需時大約3至4周便有審批結果，而中銀香港則目前需要多一至兩星期，仍未有結果，意味有客戶需待至長達六星期以上。

業界人士相信，該塞車情況僅屬於短期，因為市場對於聯儲局減息預期一再降溫，令定息按揭計劃申請比例有所上升。（資料圖片）

定息按揭申請比例料上升 「分流」按揭需求

不過，業界人士相信，該塞車情況僅屬於短期，因為市場對於聯儲局減息預期一再降溫，令定息按揭計劃申請比例有所上升，業主焦點或由回贈優惠轉向定息按揭產品。目前，H按利息計算為一個月拆息+1.3厘，但由於高於封頂息3.25厘(P-1.75厘)，故此目前利息為3.25厘。而滙豐、恒生及渣打推出的定息計劃，則為2.75厘，一般可鎖息2兩年。

中銀香港回覆《香港01》查詢時表示，該行一直致力為有意置業的市民提供合適的按揭服務，並積極跟進處理有關申請。如客戶備齊銀行所需文件及資料，該行將於一至兩星期內向客戶提供審批結果，實際所需時間視乎個別個案的情況而定。

該行並稱，有關按揭服務條件，包括按揭息率及現金回贈等，會視乎市場情況、貸款金額、客戶關係等多項因素釐定。該行會按市場情況及客戶需求等各方面，不時檢視按揭產品服務及條件，保持業務競爭力。

專家表示，會建議有意申請按揭者在申請前準備好「銀行五寶」，並申請起碼3間銀行，以免萬一個別銀行有所延遲而失預算。非本地買家建議預先了解程序。

專家籲同時申請多家銀行 非本地客宜提前了解程序

中原按揭董事總經理王美鳳表示，樓市交投活躍已延續多個月，可能會導致銀行需要審批的個案出現累積情況。而若果情況持續，令需審批個人再累積，預計相關審批時間或將有進一步延長。故此，會建議有意申請按揭人士，預留足夠時間去作申請。同時，也會建議申請起碼3間銀行，以免萬一個別銀行有所延遲而失去預算。

王美鳳也指出，此波樓市交投暢旺，當中除了本地買家，也有不少內地及海外買家，而後兩者可能未必了解在本港申請按揭所需要的文件及程序等，往往可能因為未交齊文件，而令審批時間有所延長，建議在入市前已可以了解相關情況，並預留更多時間去申請按揭。

曹德明表示，會建議有意申請按揭者在申請前準備好「銀行五寶」，以免因為資料不齊而加長申請時間。而若果屬於一般個案，目前情況下，需預留約1個月至一個半月時間等待結果，而若果屬於複雜個案，例如高成數按揭，則需要預留更長時間。