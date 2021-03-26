兩大緊箍咒綁700　騰訊汲取阿里教訓　不步螞蟻後塵│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-26 08:00

騰訊（0700）去年業績大致符預期，市場集中關注金融科技業務監管及反壟斷法的影響。市場普遍認為，騰訊對自身金融科技監管較嚴謹，料不如螞蟻集團般惹得一身蟻，但強力監管兼反壟斷法在前，騰訊也不敢冒險。

螞蟻集團去年上市「意外觸礁」，政府在螞蟻集團臨上市前頒布網貸新規。曾批評內地銀行業「當舖思維」的阿里巴巴（9988）創辦人馬雲一度銷聲匿跡，「神隱」逾兩個月後才終告現身。據《彭博》引述分析員指，螞蟻集團現時估值可能縮至不足7,000億元（人民幣‧下同）（約8,300億港元），相比去年上市時估值削近三分之二。

市場早前擔心騰訊也落得如斯下場，而《彭博》於3月12日報道騰訊或為下一整改對象，股價當天大跌4.4%。其後騰訊公布業績前，據外電指，繼馬雲被中國反壟斷監管機構官員約談後，騰訊創辦人馬化騰與中國反壟斷監管機構官員會晤，討論騰訊的合規情況，令市場對騰訊被整改一事充滿疑慮。

騰訊總裁劉熾平解釋，騰訊定期與監管機構召開會議，強調有關會面是自願性質，報道所指的只是其中一個常規會議，會議談及如何創造有利環境，騰訊一直視合規為「首條生命線」。

2020年11月3日，螞蟻集團被叫停上市計劃。這一事件引起廣泛關注。（資料圖片／美聯社）

網貸本是快高長大 阿里騰訊兩馬當先

小微貸或消費貸本身是兩大科企阿里巴巴和騰訊所創下的江山，兩者之所以大行其道，全因當時傳統銀行忽略上述貸款的發展。在2008年的時候，馬雲放出豪言：「如果銀行不改變，我們改變銀行。」

十二年過去，中國金融科技發展迅速，螞蟻集團旗下的支付寶APP年度活躍用戶數目逾10億，數字金融年度活躍用戶達7.3億；截至去年6月底止12個月，於中國總支付交易規模達118萬億元。公司去年上半年營收達725億元，按年增長38%，而2019年營業收入已達1,206億元，按年增長40.7%。

至於騰訊金融科技規模開始追上阿里。騰訊去年金融科技及企業服務業務收入按年增長26%至1,281億元，佔總收入27%，成為第2大收入來源。去年有4億用戶使用小程序，而小程序及微信支付幫助中小企業及品牌加強與用戶之間的連繫，通過小程序產生的交易額按年增長超過1倍。2019年小程序交易額達8,000億元，意味去年交易額達1.6萬億元以上。

在2008年的時候，馬雲放出豪言：「如果銀行不改變，我們改變銀行。」（福建日报）

當天豪言驟變今天緊箍咒

金融科技應用之廣、發展之快，螞蟻野蠻生長為中央預料不及之事。政府趕及螞蟻集團上市前頒布網貸新規，又暫緩螞蟻上市，其後又要求螞蟻集團進行整改。有指監管機構要將螞蟻重組，將所有業務劃入一家金融控股公司，包括涉及金融科技的區塊鏈技術、外賣業務等，並須符合類似內銀資本要求。

而早前亦有傳內地監管部門將要求騰訊同樣成立金融控股公司。騰訊總裁劉熾平表示，理解金融控股公司是監管希望更好對行業風險進行控制，幫助行業健康發展，認為只要騰訊業務合規，成立金控公司只是「把架構改一改」，對業務沒有太大影響。大華繼顯指，管理層事實上並不預期要另外設立一間金融控股公司，認為只單純是業務組織架構的問題。

螞蟻在前 騰訊不敢進取

此外，騰訊在業績公告之中表示，公司就金融科技業務戰略重點是積極配合監管機構，與行業合作夥伴一起推出合規及普惠的金融科技產品，同時優先考慮風險管理，而非追求規模。另外，又表明對金融科技業務商業化保持長期紀律，同時又著重風險控制，故此，野村相信最新的金融改革對騰訊影響不大。

不過，儘管騰訊受影響未必太大，但螞蟻在前，騰訊也不敢冒險進取，不在此對阿里作出「彎道超車」。

騰訊管理層提到，騰訊的小微貸業務主要是由微眾銀行所進行，其微眾銀行已由金融機構監管，而所經營的借貸業務亦完全符合規管要求，包括出資達3成的要求、不借貸予大學生、給予利息上限等。管理層承認中央維持嚴格監管，微眾銀行亦繼續由擴大規模策略轉至專注產品質素。

摩通指，雖然管理層語調貌似安然自若，但卻沒正面回應金融科技監管收緊問題，認為其業務改革仍有潛在不明因素，對未來幾季的股價亦有震盪，而目前股價未必反映其中，目標價由850元下調至800元，予「增持」評級。

騰訊管理層提到，騰訊的小微貸業務主要是由微眾銀行所進行，其微眾銀行已由金融機構監管，而所經營的借貸業務亦完全符合規管要求。（資料圖片／吳倬安攝）

反壟斷才剛開始 虎牙鬥魚中招機會大

除了監管金融科技外，有傳人民銀行擬牽頭提議由內地科技巨企合資成立新企業，監督互聯網平台收集的消費者數據，野村則認為騰訊在這方面將面臨更大的監管。

另外，虎牙與鬥魚的合併亦惹來中國國家市場監督管理總局（SAMR）的關注。兩者公司均為中國首兩位最受歡迎的遊戲直播平台，並佔據中國近8成的遊戲直播市場，而騰訊分別持有虎牙與鬥魚的47.6%和37.2%股權。大華繼顯指，由於虎牙與鬥魚獨大，甚有機會踩中反壟斷法第3章的「濫用市場支配地位」內的條文，值得投資者關注。

騰訊分別持有虎牙與鬥魚的47.6%和37.2%股權，為最大股東。

手遊增長快 政策風險較低

當然，騰訊與阿里分別最大的是，騰訊的手機遊戲是業務重點。去年公司增值服務業務的收入按年增長32%至2,642億元，佔總收入的55%。而第4季的收入按年增長28%至670億元。

騰訊第4季網絡遊戲收入增長29%至391億元，手遊業務增長41%至367億元，符合市場預期，增長主要來自《和平精英》、《王者榮耀》、《PUBGMobile》及近期推出《天涯明月刀手遊》在內的智能手機遊戲帶來的收入貢獻。

市場看好騰訊今年首季手遊業務表現，同時認為政策風險也較低。摩通料首季手遊收入按年增長15%，按季增長9%。

總結而言，騰訊自身對金融科技監管較為嚴謹，料不如阿里和螞蟻集團般惹得一身蟻，再者手遊增長快，行業政策風險較低。可是，強力監管兼反壟斷法在前，騰訊也不敢冒險，退至後場先暫避風頭。