疫苗抽獎｜宏利送850萬元紅利單位予宏利強積金新舊客戶

新冠肺炎疫情自去年初爆發以來，一直影響本港社會及經濟發展。為提高整個社會抗疫能力，商業機構相繼推出抽獎計劃，以鼓勵市民接種疫苗。宏利指出，適逢今年是公司在香港管理退休金業務85周年，宣佈推出「宏利公積金85周年抗疫大抽獎三重賞」，送出總值超過850萬元紅利單位回贈予宏利強積金新舊客戶。

宏利指出，大抽獎三重賞分別覆蓋: 1) 持有適用宏利強積金帳戶的現有成員 ；2) 於指定時間供款 至宏利個人帳戶／可扣稅自願性供款帳戶的新舊成員；以及3) 於指定時間每月作出指定供款至可扣稅自願性供款的宏利強積金新舊成員。

只要相關成員於今年八月底前接種最少一劑冠狀病毒病疫苗、並在十月底前完成接種第二劑，便可於8月16日至9月30日或之前透過網上登記參與抽獎。三輪大抽獎每次均設有85個獎項，頭獎紅利單位回贈價值高達85萬元。

有關大抽獎的詳情、條款及細則，請參考有關宣傳單張。

宏利早前已宣布將送出100份總值100萬元的「保費代用劵」，供接種兩劑疫苗的年滿18歲香港居民抽獎 ，以支援社會積極抗疫。