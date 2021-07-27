李文達逝世｜曾歷兩次分家危機　創立家族委員會免再發生類近事件

李文達打理下的李錦記集團，不單止成為中式醬料行業龍頭，家族成員開拓直銷業務及地產物業投資皆有所成，讓李文達家族身達高達174億美元，成為香港第六大富豪家族。不過這個醬料﹑直銷及地產物業投資王國形成前，李文達曾面對兩次家族分家危機。

在上世紀60﹑70年代，在動盪的政經局面下，當時李錦記家族三房人，包括李文達之父李兆南一房，與李兆南另外兩名兄長家中成員，對香港前景及家族事業的看法截然不同。最終在李兆南支持下，向另外兩房人購入李錦記其他股份。

李文達於1972年成為李錦記主席，其後業務發展相當順利，可是在1987年，卻因與其弟李文樂提出分家，兄弟兩人對簿公堂。官司經時兩年，最終李文達以8,000萬元向李文樂購入李錦記40%股權。

據李文達兒子早年接受傳媒訪問時指出，經過兩次分家事件後，為免日後再發生類近情況，李錦記於2002年成立家族委員會，作為家族溝通平台及最高權力機構及立法機構。

不准婚外情﹑不准有婚外情

另有報道指出，家族委員會成立之初，提出不准離婚﹑不准有婚外情及不准晚婚，惟眾人無法對不准晚緒無法達成共識，因此只通過不准離婚及不准有婚外情。

李文達曾於公開演講時曾談及，家族為家庭紛爭付出沉重代價，其本人與其弟因家族業務的意見分歧，以致其弟不與李文達往來，所以感到相當心痛。因此不希望下一代有其本人經歷，又指出希望能以家族為先，沒有和諧家庭，就不能延續家族，亦無法延續發展家族事業。