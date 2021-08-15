何詩蓓奪牌非偶然　橫空出世奇跡不存在　成功秘訣志與勤｜知薇

本次東京奧運引發知薇思考：成功的人，究竟為何成功？ 首先，何謂成功，知薇的定義很簡單，即在某領域有一定的成就和影響力。其次，成功的人，除了天分和運氣，都目標清晰且自律堅持。

奧運榮光的背後

23歲的何詩蓓，為何能打破200米自由泳亞洲紀錄，創港泳隊奧運獎牌史，拿下2面銀牌？除了天分，更多靠的是幼年已樹立的目標和超越常人的自律，和堅持不懈的努力操練。據說，10歲的她已下定決心要拿奧運獎牌。中學時的她，3點做功課，5點練水，之後上學，放學後再練水。艱苦的訓練和學習沒有壓垮她，更令她學會平衡和堅持。何詩蓓以35分的DSE佳績進入美國常春藤大學，還考了鋼琴八級，實令人佩服。大學時她自律刻苦不改，每晚11點睡覺，早上5點練水。備戰東奧，疫情下無泳池可去，她就遊湖訓練到頭髮結冰。其實，每個奪牌的運動員背後，都有屬於他們的胸有大志、嚴格自律、執著堅持。

圈內某青年才俊，靠才智和努力，短短幾年，揚名立萬。與他聊日常routine和行程，才看到他背後超乎常人的用心細心和勤懇堅定。緊貼市場動向，研讀新聞公告，分析洞見機會；夜晚周末亦非偷懶放鬆之時，而是廣交圈內外有識之士，持續擴大自身的能力圈。問起成功秘訣，他態度十分謙遜之餘，還充滿繼續提升前進的動機和能量。憑此決心、自律和堅定，不難預見，這位才俊的未來不可限量。

機會總是留給有準備的人

曾跟過一個老闆，身邊無論上司同事，無不嘆服他的智商和情商，尤其是開會分析問題時的自信鎮定和全面詳實。知薇向他請教經驗和心法：原來，每次開會前，除了提前充分閱讀了解議題、做足功課之外，他還會用深呼吸和冥想集中精神能量，想象開會實景以及與會者可能提出的問題，提早準備如何分析應答，最後觀想會議順利結束後的喜悅和平靜。前老闆強調，會議無大小，每次都要盡量做足準備；若是臨時開會，即便是鑽進洗手間快速冥想5分鐘，也比完全無準備效果好很多。

舉不完的例子，印證了知薇最近讀到的金句：「這世上哪有什麼橫空出世的奇跡，不過都是精心準備的水到渠成」。表面貌似一夜之間驕人的成績，背後深藏十年寒窗磨一劍的注定。

你的心底有多強大？

這些成功的人為何清晰目標，且對自己長年嚴格自律？尋根究底，他們心底有強大的「Why」（源動力）。何詩蓓坦言要求自己每次都游出「最佳時間」，並啟發更多本港小朋友對奧運的渴望。金融才俊則在一步步搭建自己夢寐以求的「事業王國」。知薇的舊老闆，長期秉持「凡事若做，就要做到最好」的信念。

各位讀者：你的源動力為何，夢寐以求的奇跡是什麼，願意為之付出的努力又有多少呢？

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見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。