強監管投資者感疑慮　解讀國家政策且看德國管治模式｜林子傑

過去兩個多月投資者對北京監管的一系列措施感到不安，包括對多個行業出台的新政策措施，部分旨在減輕生活成本壓力，強化反壟斷規則和數據保護。與此同時，城市生活的高成本導致出生率急劇下降，激烈的競爭也導致一些年輕都市人採取「躺平」的被動人生態度。

最近，內地的傳統媒體通過電影「1921」和電視劇「覺醒年代」等提醒人民黨的核心價值，社交媒體也在熱烈討論中國如何學習德國經濟模式，以便成為更具可持續性的經濟體系。以下，筆者為你一一分析解碼。

相比資本市場，中國一向更重視實體經濟。第十四個五年規劃（簡稱「十四五」）承諾將製造業保持在經濟的 25% 左右。德國，與眾多西方發達國家不同，從未放棄核心工業而完全向服務型經濟轉型，並且其經濟支柱和主要雇主是中型製造商，此模式使德國成為世界上最穩定的經濟體之一。自二戰復甦以來，德國還未經歷過重大的經濟危機，更具有幫助其他歐洲國家從歐債危機中復甦的最強大經濟力量。

打壓教育、反壟斷背後方針

不少投資者認為，內地打壓教育的主要目的，是禁止教育培訓機構從資本市場籌集資金，而採取短期利潤驅動的商業模式。因為，若教育機構可作非營利組織，就可以減輕家庭教育的經濟負擔和焦慮，進而促進三孩政策的推進。然而，他們忽視了中國在十四五中強調對職業教育（vocational studies）的重視。

這與德國的教育體系不謀而合，德國不鼓勵填鴨式教育，父母不給孩子太多學業壓力，尤其在小學教育期間。同時，德國教育強調職業學院，私營公司不僅補貼學生的教育，還提供大量的帶薪實習機會。

北京通過修改針對互聯網巨頭的反壟斷法，確保互聯網經濟的健康發展。儘管互聯網公司已在資本市場損失了數千億美元，政府決心繼續監管以實現可持續的經濟模式。在美國， 科技巨頭已經展示了他們扼殺小型企業的能力，而政府缺乏有效的反壟斷法去遏制此類公司的擴張。德國，則展示了在沒有這些壟斷企業下，建立先進經濟體系的可能性和持續性。

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樓市最棘手 德政府卻成功穩定市場

昂貴的房地產是眾多發達經濟體系中，造成貧富差距的最重要因素之一，尤其在利率處於歷史低位的時期。飆升的房地產市場威脅著經濟增長，並加劇人們生活中的不平等，而大多數的經濟制度無法有效的解決這個問題。

德國政府鼓勵房地產開發商投資經濟實用房，同時對房地產市場進行嚴格監管，包括非常嚴格的購房抵押貸款計劃，以及房東不可隨意增加租金或取消租約的制度。得益於此，德國的房地產市場一直非常穩定，在二戰復甦以來，沒有出現任何顯著的上升或下降。以致於在德國，房地產從來不是一個投機致富工具。德國的手法，充分支持了「房子是用來住的，不是用來炒的」的理論。

市場多變 投資者要懂「執生」

中國的市場經濟改革，促成了個人財富的巨大積累，造就了數百名億萬富翁。北京推動的「共同富裕」旨在緩解經濟體系內的不平等，尤其是城鄉之間，但這並不等於「殺富濟貧」。所有的經濟改革，都是艱巨的，若不小心處理甚至可能導致災難。

對投資者來說，經歷了當前的短痛之後，若不能改變自己的投資策略去適應政策的改變，會很容易被市場淘汰。中國能否實現可持續經濟令人拭目以待，且絕對可以從德國的成功先例中學習經驗和吸取教訓。

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【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師