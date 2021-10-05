騰訊雲譚樂文「過檔」數碼通　出任副行政總裁　下月15日生效

數碼通（0315）宣布委任騰訊雲國際副總裁﹑JOOX音樂副總裁及微信支付香港行政總裁譚樂文，為執行董事及副行政總裁，有關任命將於今年11月15日生效。譚樂文將向執行董事兼副主席馮玉麟匯報。

公司指出，譚樂文將獲取預期為每年750萬元的現金酬金，及400萬元的一次性補償（於2022年及2023年分兩期等額支付）以彌補其因辭任現職而失去的若干福利。根據本公司的購股權計劃條款及於獲得所需的批准後，他亦將獲授購股權以認購400萬股數碼通股份。

數碼通指出，譚樂文是一位經驗豐富的企業家和行政人員，在互聯網和科技領域擁有逾20年的產品開發、營運管理和初創投資的經驗。自2010年加入騰訊以來，他一直從事發展包括社交網絡、線上廣告、電子支付、線上娛樂和雲計算在內的多個領域的國際業務。他還積極推動B2B和B2C業務擴展，職責範圍涵蓋企業和大眾消費者。

在擔任現職前，譚樂文曾在兩家國際投資銀行工作，並共同創立了兩家從事教育和遊戲的互聯網初創企業。他畢業於威斯康辛大學麥迪遜分校，獲得信息系統和計算機科學學士學位。