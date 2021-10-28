富途瀉2成　富途證券（香港）稱在港持牌及受監管　一直合規經營

人民銀行金融穩定局局長孫天琦出席第三屆外灘金融峰會指出，除特定金融服務外，內地未承諾其他金融服務可通過「跨境交付」方式提供，又指出未對外開放的金融業務，境外機構不得在境內經營。他亦指出從業務實質看，跨境網絡券商屬境內無牌駕駛，屬非法金融活動。富途發出聲明，指出富途證券（香港）從成立以來，在香港持牌及受監管，一直以來秉承合規經營原則，在原有行業法律法規框架內經營，與所有在港持牌同行無異。

富途作為全球化企業，在多國家地區當地成立獨立持牌機構，80%以上新客戶來自香港及海外；絕大多數現有客戶亦來自香港及海外。

富途證券（香港）作為本港持牌券商，資本充足，公司運作穩健，客戶資產須隔離於監管機構指定予客戶的專用託管賬戶，券商資產與客戶資產要妥善分開。這項保障為國際通行的證券及商品經紀核心原則。客戶資產及券商本身資產彼此獨立，且受嚴格規管。

富途始終嚴格遵守監管規定及要求，保陣客戶資產安全。

除了富途發出聲明外，富途創始人李華（花名「葉子哥」）亦於富途牛牛內發布署名文章《其他的留給時間》，其中提到，富途證券在業務模式上與在香港持有同類牌照的外資、內資、港資等銀行證券機構並無二樣。資本金也非常充足，不存在倒閉的問題。

富途最新報53.47美元，瀉20.2%；老虎證券挫17.2%，報7.33美元。