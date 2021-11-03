恒地中環商業地王總投資630億元　李家誠﹕有信心帶來理想回報

恒基地產（0012）以508億元投得中環臨海商業地王（新濱海三號用地），地價總額更打破香港歷來紀錄。公司主席李家誠明言，對參與這項目感到相當高興，預料會成為中環商務中心最特出地標建設；整個項目投資將高達630億元。

李家誠表示，有信心該項目可為公司帶來理想回報。

該地王面積51.6萬平方呎，總建築面積為161萬平方呎。項目會分兩期開發展，第一期會在2027年完成，包括27萬平方呎辦公室樓面面積，以及34萬平方呎的零售﹑餐飲及娛樂空間，及900個車位。

第二期會在2034年完成，可提供39萬平方呎辦公室樓面面積﹑零售空間60萬平方呎，及連接中環站地下通道。

除建築樓面面積外，公司指出會透過該用地創造超過30萬平方呎都市公園空間，以連接中環及海濱長廊的林蔭大道﹑重置天星小輪鐘樓及相關廣場空間，供市民24小時使用。

恒地指出該用地將發展成一個綜合用途地標，其室內設施將提供各種創新﹑文化及休閒活動體驗，又指出該購物商場集藝術﹑雕塑﹑自然﹑文化及劇場於一身，其核心為一個6層高水族館。