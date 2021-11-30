綠色生活興起　近半受訪港人因環保買二手　最受歡迎物品是玩具！

相信「斷捨離」三個字對於港人絕不陌生，但要實行容不容易？根據全球買賣平台Carousell 調查發現，旗下香港用戶家中平均有43件不需要的物品可以出售，在大東南亞地區8個主要市場中排名第三；當中「X世代」不需要的物品平均達49件，是在本港市場的年齡組別中排名最高，可見中年消費者最具潛力改變過度消費習慣，轉為進行再買賣交易。

港人環保意識較強

值得一提的是，在近年香港不斷推動可持續發展下，近半（45%）受訪港人表示購買二手商品是基於環保因素，在8個受調查市場中排行首位，而新加坡和台灣分別有30%，揭示本地消費者的環保意識較強。此外，16%曾購買二手商品的受訪者亦表示會盡可能購買二手商品。

調查報告又指，「物有所值」是香港用戶購買二手商品的主要原因，佔85%，排名榜首。馬來西亞（78%）緊隨其後，而新加坡及菲律賓（74%）則排行第三。

玩具是小孩子的玩伴，近年港人更願意接受二手玩具。（吳鍾坤攝）

疫情下二手玩具遊戲最受歡迎

在新冠肺炎疫情下，全球消費模式正在轉變。Carousell稱，女裝以往一直是二手商品的最熱門選擇。然而，隨著社交距離措施生效，港人有更多時間留在家中，玩具及遊戲的需求大幅上升，更超越女裝成為去年需求量最高的二手商品類別，排名第一位。疫情持續，44%受訪者選擇玩具及遊戲為2021年最願意買賣的二手物品類別。